Hay chamba: IMSS abre vacantes para médicos, checa requisitos

GENERANDO AUDIO...

IMSS presenta Convocatoria de Reclutamiento 2026. Foto: Cuartoscuro

Este sábado, a través de sus redes sociales, el IMSS dio a conocer la Convocatoria 2026 de Reclutamiento de Médicas y Médicos Especialistas, dirigida a personal de instituciones externas y de años anteriores que busque laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con lo mencionado, el proceso está enfocado en fortalecer la atención médica en distintas unidades del país.

La convocatoria forma parte de la estrategia del IMSS para cubrir plazas con personal médico especializado, mediante un proceso abierto, gratuito y con requisitos definidos. Asimismo, las autoridades del instituto detallaron que los trámites no tienen costo y que la especialidad de Medicina Familiar no está considerada.

Convocatoria 2026 IMSS para médicas y médicos especialistas

Las médicas y médicos especialistas interesados deberán ingresar a www.imss.gob.mx, en el apartado Convocatoria Médicas y Médicos Especialistas 2026, a más tardar el 4 de marzo, para registrarse al evento de reclutamiento. Posteriormente, el encuentro se realizará del 11 al 13 de marzo, en las instalaciones del Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan #1721, Colonia San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Además, la confirmación de asistencia se enviará al correo electrónico registrado, donde se indicará día y hora de presentación.

Requisitos para participar en el reclutamiento del IMSS

La convocatoria está dirigida a personas egresadas de otras instituciones y a egresados de generaciones anteriores del IMSS:

Egresados del sector público u organismos públicos descentralizados , con diploma institucional de especialidad y certificación vigente del Consejo correspondiente.

, con diploma institucional de especialidad y certificación vigente del Consejo correspondiente. Egresados del sector privado , con diploma de especialidad reconocido por la CIFRHS y certificación vigente.

, con diploma de especialidad reconocido por la y certificación vigente. Egresados de instituciones del IMSS, con título universitario de la especialidad y certificación vigente.

Documentación obligatoria

Las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía.

con fotografía. Acta de nacimiento actualizada.

actualizada. Comprobante de domicilio reciente.

reciente. CURP y RFC impresos.

y impresos. Número de Seguridad Social (NSS).

(NSS). En caso de antecedentes laborales en el IMSS, comprobante de pago.

Para estudios realizados en el extranjero, se deberá presentar apostilla, revalidación ante la SEP y cédula profesional. Por último, los documentos se entregarán en tamaño carta, en original y copia por ambos lados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.