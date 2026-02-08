Ojo: habrá cierres en la México-Puebla; ve días, horario y tramo

GENERANDO AUDIO...

México-Puebla prevé cierres. Foto: Cuartoscuro

A través de su cuenta de X, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dio a conocer que habrá cierre a la circulación en la autopista México-Puebla, como parte de los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha.

De acuerdo con lo informado, el lunes 9 y el martes 10 de febrero se realizará el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 18 de la autopista.

Tras estas maniobras, CAPUFE aseguró que la circulación en este tramo de la México-Puebla será desviada hacia los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México. Asimismo, se realizará un cierre total durante el izaje y el aseguramiento estructural.

Desde las 21:00 del lunes la circulación será desviada; posteriormente, en el lapso de las 00:00 a la 1:00 del martes, no se permitirá el tránsito vehicular.

CAPUFE recomienda buscar vías alternas

Por los trabajos que se realizarán en este tramo de la México-Puebla, CAPUFE recomendó a los automovilistas buscar vías alteras. Además, hicieron un llamado a manejar con precaución y a reducir la velocidad en la zona.

“Agradecemos su comprensión ante las molestas que estas actividades pueden ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad”, finalizó CAPUFE su comunicado.

