Historia del Tren Interurbano: Peña lo inició, AMLO lo retomó y Sheinbaum lo terminó

Historia del Tren Insurgente. Foto: AFP

Este 2 de febrero de 2026 se inauguró en su totalidad el Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”, un proyecto de transporte masivo que tardó más de una década en completarse y que atravesó tres administraciones federales. Con su entrada en operación total, el sistema conecta al Estado de México con la Ciudad de México como una nueva alternativa de movilidad regional.

La obra fue concebida como un tren eléctrico de alta capacidad para reducir los tiempos de traslado entre el Valle de Toluca y la capital del país; sin embargo, retrasos técnicos, conflictos sociales y sobrecostos extendieron su ejecución más allá de lo originalmente planeado.

El origen del proyecto en el sexenio de Enrique Peña Nieto

El primer antecedente formal del Tren Interurbano México–Toluca se remonta a noviembre de 2013, cuando el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto presentó el análisis costo-beneficio para la construcción de un sistema ferroviario que conectara ambas zonas metropolitanas.

Tras los procesos de licitación y aprobación, la construcción inició en junio de 2014, con una proyección oficial para concluirse en 2018. Desde su planteamiento, el tren fue diseñado para enlazar zonas habitacionales, industriales y de servicios mediante un sistema eléctrico elevado y de alta capacidad.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la inversión programada inicial del proyecto fue de 38 mil 608 millones 900 mil pesos.

Retrasos, conflictos sociales y aumento de costos

Durante su ejecución, el proyecto enfrentó procesos constructivos complejos, particularmente por su trazo en zonas urbanas densamente pobladas y por su paso por la región montañosa de La Marquesa, en el Estado de México, lo que impactó de forma directa en los tiempos y costos de la obra.

Uno de los principales obstáculos se presentó durante la liberación del derecho de vía, cuando comuneros de localidades como San Juan Coapanoaya (Ocoyoacac) y San Buenaventura realizaron protestas y bloqueos al exigir indemnizaciones, lo que provocó suspensiones temporales de los trabajos.

La continuidad del proyecto durante el gobierno de AMLO

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Interurbano México–Toluca fue retomado mediante la renegociación de acuerdos con comunidades afectadas, el pago de indemnizaciones pendientes y la reasignación de recursos públicos, lo que permitió reactivar y sostener la construcción.

La obra avanzó bajo un esquema de fases de ejecución, con supervisión permanente del progreso físico y financiero. En este periodo se concretaron los primeros tramos operativos del sistema.

El 15 de septiembre de 2023 se inauguró el tramo Zinacantepec–Lerma, mientras que el 31 de agosto de 2024 entró en operación el tramo Lerma–Santa Fe, lo que permitió los primeros viajes entre el territorio mexiquense y la Ciudad de México.

El costo final del Tren Interurbano

Según un informe de la ASF correspondiente a 2023, el costo del proyecto pasó, en un periodo de 10 años, de los 38 mil millones de pesos originalmente previstos a 122 mil 987 millones 200 mil pesos.

No obstante, estimaciones finales publicadas por medios especializados señalan que el Tren Interurbano México–Toluca superó los 194 mil 668 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 241% respecto al presupuesto inicial, al considerar recursos federales y aportaciones del FONADIN.

La Auditoría también ha documentado pagos en exceso y montos por aclarar en diversos contratos del proyecto, observaciones que forman parte de revisiones al ejercicio presupuestal, aunque no modifican de forma directa la cifra final del costo total.

La conclusión del proyecto en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, se concluyeron los trabajos pendientes para la operación total del sistema. La mandataria se comprometió a finalizar la obra y poner en funcionamiento todas las estaciones del trazo original.

El 2 de febrero de 2026 se concretó la inauguración completa del Tren Interurbano con la entrada en operación de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, así como con 18 de los 20 trenes previstos para la línea.

El sistema cuenta con una extensión de 57.7 kilómetros, que va de Zinacantepec, en el Estado de México, al Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio, en la Ciudad de México, donde conecta con la Línea 1 del Metro y, de manera futura, con la Línea 12.

