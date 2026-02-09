Human Rights Watch advierte “erosión democrática” en México

GENERANDO AUDIO...

Human Rights Watch (HRW) advirtió en su informe anual sobre América Latina que en México existe un proceso de erosión democrática y debilitamiento de instituciones clave del Estado de derecho. Así lo explicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización, en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”.

El reporte evalúa la situación de 13 países y, en el capítulo mexicano, identifica riesgos en la independencia judicial, cambios legales recientes y el funcionamiento de organismos autónomos.

Goebertus señaló que la implementación de la reforma judicial —impulsada desde el sexenio anterior y aplicada en la administración actual— derivó en una reducción significativa de la independencia judicial. Indicó que la elección de parte del Poder Judicial se realizó con “grandes problemas de integridad” y baja participación.

El informe también observa como focos de preocupación la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la restricción del amparo, la expansión de la militarización y la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Además, advierte riesgos en la recolección de datos biométricos sin controles claros de uso.

