Lunes movido: más de 20 sismos sacuden al país; aquí el estado más afectado

Sismos este lunes 9 de febrero en México. Foto: Getty Images

Este lunes 9 de febrero se han registrado un total de 22 sismos en México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. La actividad sísmica ocurre un día después del sismo de magnitud 5.7, cuyo epicentro fue en Puerto Escondido, Oaxaca.

Sismos registrados este lunes 9 de febrero en México

Durante las primeras horas de este lunes 9 de febrero, se reportaron 22 sismos en distintas regiones del país. Las magnitudes oscilaron entre 2.3 y 3.9 grados, con profundidades que van desde los 3 hasta más de 170 kilómetros.

Los movimientos telúricos se registraron en:

Guerrero

Chiapas

Oaxaca

Jalisco

Veracruz

Baja California

El primer sismo ocurrió a las 00:05 horas, con magnitud 3.4, localizado a 21 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, con una profundidad de 5 kilómetros.

Guerrero concentra la mayor actividad sísmica

El estado de Guerrero concentró la mayor cantidad de sismos durante la jornada. Se reportaron movimientos con epicentro en San Marcos, Coyuca de Benítez, Tecpan, Zihuatanejo y Teloloapan.

Uno de los sismos más relevantes fue el de magnitud 3.5, registrado a la 01:43 horas, a 7 kilómetros al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 14.5 kilómetros.

También se registraron sismos consecutivos en la región de San Marcos entre la 01:23 y las 02:04 horas, con magnitudes que oscilaron entre 2.9 y 3.5 grados.

Sismos en Chiapas, Oaxaca y otras entidades

En Chiapas, se reportaron sismos en zonas cercanas a Pijijiapan, Cintalapa, Tonalá y Mapastepec, con magnitudes de hasta 3.9 grados y profundidades superiores a los 100 kilómetros en algunos casos.

En Oaxaca, se registraron movimientos telúricos en Tuxtepec y en las inmediaciones de Matías Romero, con magnitudes de 3.6 y 3.5 grados, respectivamente.

En Veracruz, se reportó un sismo de magnitud 3.1 al suroeste de Sayula de Alemán, con una profundidad de 110 kilómetros.

Otros sismos se localizaron en Baja California, cerca de Guadalupe Victoria, y en Jalisco, en el municipio de Etzatlán.

