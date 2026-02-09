¿Habrá incremento en tu pensión del IMSS en 2026? Revisa si aplicas al ajuste

GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS tendrá aumento en 2026. Foto: Cuartoscuro.

La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá un aumento para algunos beneficiarios, derivado de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga al instituto a actualizar ciertos montos conforme a la inflación, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El ajuste aplica a pensiones otorgadas bajo esquemas específicos y busca que el monto mensual conserve su poder adquisitivo frente al incremento en el costo de bienes y servicios.

¿A quiénes les corresponde el aumento en la pensión del IMSS?

El aumento aplica a trabajadores pensionados bajo la Ley 73 del IMSS, así como a personas que reciben una pensión por viudez.

En el caso de la pensión por viudez, el incremento se aplicará automáticamente a quienes estén registrados bajo la Ley 97, de acuerdo con el fallo de la SCJN. El ajuste comenzará a reflejarse a partir de febrero de 2026, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

La resolución establece que la actualización debe realizarse con base en la inflación para evitar la pérdida del poder adquisitivo del beneficiario.

¿Cuándo inicia el ajuste de la pensión del IMSS por inflación?

El incremento correspondiente a la pensión por viudez bajo la Ley 97 del IMSS inicia desde febrero de 2026, mientras que el resto de los pensionados beneficiados verá reflejado el ajuste conforme a las disposiciones administrativas del instituto durante el año.

Calendario de pagos de la pensión del IMSS

Las fechas de depósito de la pensión del IMSS que restan en el año son:

2 de marzo de 2026

1 de abril de 2026

4 de mayo de 2026

1 de junio de 2026

1 de julio de 2026

3 de agosto de 2026

1 de septiembre de 2026

1 de octubre de 2026

2 de noviembre de 2026

1 de diciembre de 2026