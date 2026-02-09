Inapam 2026: transporte con hasta 50% de descuento y viajes gratuitos para adultos mayores
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), está diseñada para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo su inclusión y bienestar integral.
Durante 2026, el Inapam mantiene vigentes los beneficios de transporte gratuito para las personas que presenten su credencial legible y vigente, lo que facilita su desplazamiento diario.
Transporte gratuito para adultos mayores con Inapam
Éstos son los medios de transporte que ofrecen acceso sin costo a las personas adultas mayores que cuenten con credencial Inapam en la Ciudad de México:
- Metro
- Metrobús
- Trolebús
- Red de transporte de pasajeros (RTP)
- Tren ligero
- Cablebús
Para hacer uso de este beneficio las personas usuarias deben presentar la credencial del Inapam vigente para poder acceder.
Descuento en transporte público en otros estados
En otros estados de la República el beneficio de movilidad para adultos mayores con credencial Inapam es diferente. En la mayoría de las ciudades no es gratuito, pero se otorgan descuentos que oscilan entre el 10% y el 50% en el transporte público. Aquí algunos ejemplos:
Chiapas
Descuento: 50% en transporte ejidal
Estado de México
Descuento: 40% en Servi Taxis Francisco Villa
Guerrero
Descuento: 50% en combi ruta Escobitas
Morelos
Descuentos: 50% en Rápidos morelenses S.A. DE C.V.
Puebla
Descuento: 50% en ruta 6 urbano de Huejotzingo
Querétaro
Descuento: 33% en Tranvía máquina 501
Ciudad de México
Descuento: 40% en Alquiladora de vehículos automotores S.A. DE C.V
Aquí puedes conocer la lista completa de los descuentos en transporte disponibles con tu credencial INAPAM en 2026.
