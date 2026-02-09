Inapam 2026: transporte con hasta 50% de descuento y viajes gratuitos para adultos mayores

GENERANDO AUDIO...

Qué descuentos te ofrece credencial de INAPAM. Foto: Shutterstock

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), está diseñada para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo su inclusión y bienestar integral.

Durante 2026, el Inapam mantiene vigentes los beneficios de transporte gratuito para las personas que presenten su credencial legible y vigente, lo que facilita su desplazamiento diario.

Transporte gratuito para adultos mayores con Inapam

Éstos son los medios de transporte que ofrecen acceso sin costo a las personas adultas mayores que cuenten con credencial Inapam en la Ciudad de México:

Metro

Metrobús

Trolebús

Red de transporte de pasajeros (RTP)

Tren ligero

Cablebús

Para hacer uso de este beneficio las personas usuarias deben presentar la credencial del Inapam vigente para poder acceder.

Descuento en transporte público en otros estados

En otros estados de la República el beneficio de movilidad para adultos mayores con credencial Inapam es diferente. En la mayoría de las ciudades no es gratuito, pero se otorgan descuentos que oscilan entre el 10% y el 50% en el transporte público. Aquí algunos ejemplos:

Chiapas

Descuento: 50% en transporte ejidal

Estado de México

Descuento: 40% en Servi Taxis Francisco Villa

Guerrero

Descuento: 50% en combi ruta Escobitas

Morelos

Descuentos: 50% en Rápidos morelenses S.A. DE C.V.

Puebla

Descuento: 50% en ruta 6 urbano de Huejotzingo

Querétaro

Descuento: 33% en Tranvía máquina 501

Ciudad de México

Descuento: 40% en Alquiladora de vehículos automotores S.A. DE C.V



Aquí puedes conocer la lista completa de los descuentos en transporte disponibles con tu credencial INAPAM en 2026.

