Denuncia Grecia Quiroz a Leonel Godoy y Raúl Morón por homicidio de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, denunció a Leonel Godoy, Ignacio Campos y Raúl Morón, por el homicidio de su esposo, a casi cuatro meses del crimen.

La denuncia la realizó en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, siendo acompañada por los integrantes del Movimiento del Sombrero, así como de simpatizantes y trabajadores municipales.

Grecia Quiroz insistió en que se debe seguir la línea política, pese a que las investigaciones han derivado en detenciones dentro del círculo cercano de su esposo, como ocurrió con Samuel “G”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo.

Caso de Carlos Manzo

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado el pasado 1 de noviembre, durante un acto público en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. Tras el homicidio del presidente municipal, autoridades han anunciado detenciones de presuntos implicados en el homicidio.

Autoridades, detuvieron a un sujeto identificado como Armando “N”, alias el “Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Después, la oleada de capturas alcanzó a Yesenia M. R., secretaria particular del alcalde asesinado de Uruapan, señalada por trabajar con el “Licenciado”.

Por el homicidio de Carlos Manzo suman más de 10 detenciones. Recientemente, la fiscalía estatal confirmó la captura de tres personas relacionadas con el caso.

