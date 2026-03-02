IMSS cambia trámites: estos documentos ahora serán obligatorios

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizó los requisitos para realizar diversos trámites presenciales, por lo que ahora los derechohabientes, patrones y representantes deberán presentar identificación mediante CURP con datos biométricos o identificación oficial vigente con fotografía, según establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270126/8.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero de 2026.

La modificación forma parte de un proceso de simplificación administrativa y digitalización coordinado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Las nuevas reglas entrarán en vigor 15 días hábiles después de su publicación, conforme al propio acuerdo.

IMSS exigirá nuevos documentos para hacer trámites

De acuerdo con el Anexo Único del acuerdo oficial, cualquier persona que solicite un trámite presencial ante el IMSS deberá identificarse obligatoriamente mediante:

CURP con datos biométricos , una vez que esté implementada a nivel nacional.

, una vez que esté implementada a nivel nacional. Identificación oficial vigente con fotografía, mientras el sistema biométrico entra en operación.

Además, cuando el trámite sea realizado por un tercero, será obligatorio presentar:

Documento que acredite la personalidad jurídica o representación legal.

Poderes de administración, dominio o facultades especiales según corresponda.

El instituto precisó que estos requisitos buscan garantizar la identidad de los usuarios y reducir errores administrativos.

Qué cambia para patrones y representantes legales

El acuerdo también establece nuevas condiciones para trámites patronales específicos. En algunos procedimientos, como los identificados con las homoclaves IMSS-02-042 y IMSS-02-009, será obligatorio presentar la:

Tarjeta de Identificación Patronal (TIP).

Asimismo, el IMSS aclara que únicamente podrá solicitar los datos y documentos expresamente señalados en el nuevo ordenamiento, como parte del modelo nacional para eliminar trámites burocráticos.

La institución mantiene facultades de verificación, por lo que podrá requerir información adicional cuando sea necesario confirmar la veracidad de los datos proporcionados por los usuarios.

Trámites del IMSS que fueron actualizados

El acuerdo incluye modificaciones en distintos procedimientos de afiliación y registro patronal. Entre los principales trámites actualizados se encuentran:

Alta patronal e inscripción en riesgos de trabajo (IMSS-02-001)

Requisitos principales:

e.firma para trámites en línea.

Formulario digital.

Comprobante de domicilio del centro de trabajo.

Documentación adicional según tipo de patrón.

En trámites presenciales se deberá presentar formato oficial correspondiente y documentos originales.

Registro Patronal Único (IMSS-02-067)

Resolución en máximo 5 días hábiles .

. Hasta 10 días hábiles si existen más de 30 registros asociados.

si existen más de 30 registros asociados. Cancelación con resolución inmediata en línea.

Número Patronal de Identificación Electrónica (IMSS-02-042)

Carta firmada de términos y condiciones.

Vigencia del certificado digital: 2 años.

Movimientos afiliatorios de trabajadores (IMSS-02-009)

Uso de NPIE, certificado digital o e.firma.

Presentación de formatos AFIL-02, AFIL-03 o AFIL-04 en modalidad presencial.

Carga digital obligatoria cuando existan cinco o más movimientos afiliatorios.

CURP biométrica será la identificación oficial nacional

Uno de los puntos relevantes del acuerdo señala que, una vez implementada la CURP con datos biométricos, esta se convertirá en el único medio nacional de identificación oficial, conforme a la Ley General de Población.

Mientras eso ocurre, seguirá siendo válida la identificación oficial vigente con fotografía.

El IMSS también informó que continuará solicitando copias simples de documentos hasta que se implemente completamente el expediente digital dentro del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.

