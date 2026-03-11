Detienen a 43 mil por delitos de alto impacto, pero 46% evita la cárcel

GENERANDO AUDIO...

De cada cien personas detenidas en los últimos 15 meses por delitos de alto impacto, 46 lograron librar la cárcel.

Entre octubre de 2024 y enero de 2026, el Gobierno federal reportó 43 mil 438 detenidos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sólo aumentó en 23 mil la población en prisión

Sin embargo, las estadísticas penitenciarias muestran que en ese mismo periodo la población privada de la libertad pasó de 236 mil 3 personas en octubre de 2024 a 259 mil 106 en enero de 2026.

Esto representa un incremento de 23 mil 103 internos, lo que implica que 20 mil 335 de los detenidos no permanecieron en prisión.

Además, especialistas estiman que sólo el 10% de los casos terminarán en sentencias condenatorias.

Especialistas señalan fallas en el proceso

El consultor en seguridad David Saucedo explicó que en muchos casos las personas detenidas recuperan su libertad debido a fallas en las investigaciones.

“Son personas que son detenidas, pero por un tema de corrupción, de sobornos, de ineficacia, de falta de capacidad para integrar las carpetas de investigación o con abogados astutos al servicio del crimen organizado, logran ser puestos en libertad”, señaló.

Por su parte, la abogada penalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leslie Jiménez, explicó que una detención no implica automáticamente prisión preventiva ni que el caso avance a una vinculación a proceso.

“La detención no necesariamente implica en automático una prisión preventiva ni justificada y además de eso tampoco la detención en automático implica que se califique de legal la detención y que continuemos con la vinculación al proceso”, explicó.

Señalan que cifras podrían inflarse

Saucedo también advirtió que algunas fiscalías podrían inflar los números de detenciones.

“Fiscalías estatales que nutren las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública inflan los números con el objeto de presumir eficacia y contundencia en el combate al crimen organizado”, señaló.

Cárceles enfrentan sobrepoblación

Si todos los detenidos permanecieran en prisión, el sistema penitenciario enfrentaría un problema mayor.

De los 278 centros penitenciarios del país, 144 presentan sobrepoblación, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

En algunos dormitorios del Reclusorio Norte de la Ciudad de México conviven hasta 16 personas, aunque sólo seis tienen espacio para dormir en condiciones adecuadas.

Familias denuncian desigualdad en la justicia

Familiares de internos señalan que muchas personas permanecen meses en prisión esperando audiencias, mientras que quienes tienen recursos económicos pueden obtener su libertad con mayor rapidez.

UnoTV solicitó una entrevista a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no obtuvo respuesta.

