La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 11 de marzo del 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de marzo 2026
El Gobierno Federal realiza un enlace con Tamaulipas para la entrega de una primera vivienda del Bienestar. La meta original era entregar 43 mil viviendas, pero subirán a 84 mil 26 hogares, con la donación de más suelo por parte del gobierno estatal.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, señala que llevan un avance del 55.4% de la meta sexenal de construcción de viviendas.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de marzo
