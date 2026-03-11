La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de marzo de 2026

El Gobierno Federal realiza un enlace con Tamaulipas para la entrega de una primera vivienda del Bienestar. La meta original era entregar 43 mil viviendas, pero subirán a 84 mil 26 hogares, con la donación de más suelo por parte del gobierno estatal.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, señala que llevan un avance del 55.4% de la meta sexenal de construcción de viviendas.