La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 11 de marzo del 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de marzo 2026

El Gobierno Federal realiza un enlace con Tamaulipas para la entrega de una primera vivienda del Bienestar. La meta original era entregar 43 mil viviendas, pero subirán a 84 mil 26 hogares, con la donación de más suelo por parte del gobierno estatal. 

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, señala que llevan un avance del 55.4% de la meta sexenal de construcción de viviendas.

Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de marzo

Expertos alertan: Reforma Electoral daría mayoría calificada a Morena

Incómodas: Samara Martínez impulsa la Ley Trasciende tras vivir con dolor crónico

Aprueban en comisiones reforma electoral; pasa al pleno para su discusión este miércoles

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios, el nuevo titular de la ASF?

