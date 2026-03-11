Mientras unos descansan, otros trabajan más: turismo y viajes intensifican jornadas en restaurantes, hoteles y transporte

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores sin descanso en vacaciones. Fotos: Cuartoscuro

Cuando llegan las vacaciones, millones de personas aprovechan para viajar o descansar, sin embargo, miles de trabajadores de transporte, turismo, comercio y servicios de emergencia no paran y enfrentan jornadas más intensas para atender el aumento en movilidad, consumo y atención a turistas en México.

Durante estos periodos, aeropuertos, centrales camioneras, hoteles, restaurantes, comercios y hospitales deben mantenerse en operación para responder a la demanda de traslado, hospedaje, alimentos y atención médica que generan los viajes y actividades recreativas.

En México hay al menos tres periodos vacacionales importantes a lo largo del año, que coinciden con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Semana Santa: que en este 2026 será del 30 de marzo al 10 de abril

Vacaciones de verano: generalmente inician a finales de julio, tras el cierre del ciclo escolar, y se extienden hasta agosto

Vacaciones de invierno: por lo regular inician el 22 de diciembre y finalizan a inicios de enero

Turismo y viajes elevan la actividad laboral

El aumento en la movilidad durante vacaciones implica que personal de transporte, turismo y servicios atienda a un mayor número de viajeros.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero de 2026 ingresaron a México 8.8 millones de viajeros internacionales, un incremento anual de 10% respecto al mismo mes de 2025.

De ese total, casi 4.3 millones (4,287,586) llegaron como turistas internacionales que pernoctaron en el país y 4.5 millones como excursionistas, es decir, visitantes que no pasaron la noche durante su viaje.

Este flujo de visitantes implica mayor actividad para trabajadores que operan en aeropuertos, terminales de transporte, hoteles, restaurantes y comercios ubicados en zonas turísticas o de paso.

Restaurantes, hoteles y comercio concentran gran parte del trabajo

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, muestran que el comercio concentra 20.1% de la población ocupada en México, mientras que los restaurantes y servicios de alojamiento representan 8.2% del empleo, sectores directamente relacionados con el turismo y la movilidad de viajeros.

Estos sectores registraron aumentos en su población ocupada durante el último año, con incrementos de 298 mil personas en comercio y 47 mil en restaurantes y alojamiento, lo que refleja la importancia de estas actividades dentro del mercado laboral.

En general, el mercado laboral mexicano cuenta con 61.3 millones de personas dentro de la población económicamente activa, de acuerdo con el Inegi.

Emergencias y servicios tampoco se detienen

Las vacaciones tampoco representan una pausa para el personal de hospitales, cuerpos de rescate, servicios médicos y auxilio carretero, que deben mantenerse disponibles para atender accidentes, incidentes viales o problemas de salud durante los viajes.

Estos servicios forman parte de los sectores sociales que operan de manera permanente para garantizar la seguridad y atención a la población, incluso en periodos de alta movilidad turística.

Por ejemplo, en la Cruz Roja Mexicana laboran alrededor de 17 mil personas y 34 mil voluntarios que se turnan para atender emergencias las 24 horas del día.

Jornadas laborales que no se detienen

La intensidad del trabajo en estos sectores también se refleja en las horas laborales. Según la ENOE, 25.1% de las personas ocupadas en México trabaja más de 48 horas a la semana, mientras que el promedio nacional de jornada laboral es de 42.3 horas semanales.

Además, casi la mitad de los trabajadores del país labora entre 35 y 48 horas semanales, lo que muestra que gran parte de la actividad económica depende de jornadas continuas en servicios esenciales.

Vacaciones para unos, más trabajo para otros

Mientras millones de personas aprovechan los periodos vacacionales para descansar o viajar, sectores como transporte, turismo, comercio, restaurantes y servicios de emergencia deben intensificar su actividad para sostener el movimiento económico y atender a quienes se desplazan dentro y fuera del país.

En las vacaciones de verano, por ejemplo, alrededor de 23 millones de alumnos de educación básica en México y casi 1.2 millones de maestros de preescolar, primaria y secundaria suspenden actividades escolares durante varias semanas.

