Semana Santa 2026: confirman descuentos en autobús y tren para estudiantes, maestros e Inapam

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Descuentos oficiales para vacaciones de Semana Santa. Foto: IA

En Unotv.com te contamos lo más importante para que aproveches los descuentos que por el periodo de Semana Santa 2026 se ofrece a estudiantes y maestros en el transporte federal de pasajeros, autobuses y trenes. Y no sólo ellos, también te diremos los descuentos que tendrás las personas adultas mayores que cuenten con credencia del Inapam.

Las rebajas pueden llegar hasta el 50%, confirmadas ya por las autoridades, justamente en una de las temporadas de mayor afluencia en viajes. Te vamos a explicar cuáles son los descuentos, desde cuándo aplican, qué necesitas para obtenerlos y algunos tips para que los aproveches al máximo.

SICT confirma descuentos en autobús y tren para estudiantes y maestros

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los descuentos aplicarán en:

Autotransporte federal de pasajeros

Servicio ferroviario (tren)

¿De cuánto son los descuentos?

Estudiantes: 50% de descuento

50% de descuento Maestros: 25% de descuento

Este beneficio también incluye a alumnos de nivel medio superior y superior durante sus periodos vacacionales oficiales.

Fechas oficiales en Semana Santa 2026

Según el comunicado de la SICT publicado el 25 de marzo de 2026, los descuentos estarán vigentes:

Del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

Estas fechas corresponden al calendario escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Requisitos para obtener el descuento

Para hacer válido el beneficio, deberás presentar:

Credencial vigente de la institución educativa

Escuelas que aplican:

Incorporadas a la SEP

Universidades e institutos del país

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional

Colegio de Bachilleres

Escuelas privadas con validez oficial

Inapam: dónde consultar descuentos oficiales en transporte

Las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos adicionales a través del directorio oficial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se concentran beneficios en todo el país.

El directorio incluye categorías como:

Transporte

Salud

Alimentación

Recreación

Puedes consultarlo en el portal oficial del Inapam (Directorio de beneficios 2026).

Ejemplos de descuentos Inapam en transporte

De acuerdo con el registro oficial, estos son algunos beneficios:

Transporte público y rutas locales: hasta 50% de descuento

Servicios turísticos: entre 5% y 10%

Taxis ejecutivos: cerca de 15%

Renta de autos: entre 15% y 40%

Aerolíneas como Aeroméxico: alrededor de 15%

También hay tarifas preferenciales en combis, colectivos y transporte regional en estados como Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de México.

Requisitos:

Credencial vigente del Inapam

Consultar disponibilidad con cada proveedor

Considerar restricciones según el servicio

Considera esto antes de viajar

Los descuentos para estudiantes y maestros son limitados por unidad

Solo aplican en servicios autorizados de transporte federal o ferroviario

En Inapam, los beneficios dependen de cada establecimiento

Tips para ahorrar en Semana Santa 2026

Compra tus boletos con anticipación

Viaja en horarios de baja demanda

Lleva siempre tu credencial vigente

Pregunta directamente por los descuentos antes de pagar

Revisa el directorio del Inapam para encontrar opciones cercanas

Los descuentos de Semana Santa 2026 ya están activos y representan una oportunidad clave para viajar por México gastando menos. Ya sea con tarifa estudiantil, docente o con beneficios del Inapam, planear con anticipación será la clave para aprovecharlos al máximo.

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