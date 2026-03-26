Senador Waldo Fernández recibe disculpas públicas y reparación tras denuncia falsa de Karina Barrón

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Foto: Cuartoscuro

La exdiputada Karina Barrón alcanzó un acuerdo de reparación de daño con el senador Waldo Fernández, por lo que podrá salir de prisión tras reconocer su responsabilidad en una denuncia falsa en su contra, en un caso que generó atención pública por sus implicaciones legales y políticas.

El acuerdo incluye disculpas públicas, el reembolso de gastos por más de 3.2 millones de pesos, medidas de no contacto, cursos de sensibilización y la suspensión de participación política de las personas involucradas.

Durante un mensaje a medios, Fernández explicó que el monto económico corresponde a los gastos que realizó para seguridad de su familia y costos derivados del proceso legal.

Sin embargo, anunció que ese dinero será donado. “Son cerca de 3 millones 200 mil pesos y los vamos a donar a la beneficencia pública. Es un reembolso de lo que nosotros gastamos, pero el buen nombre de mi familia y de mis hijos es lo más importante”.

Cartas de disculpa confirman montaje del caso

El acuerdo se logró luego de que se admitiera que la acusación presentada contra el senador fue fabricada. Como parte del proceso de reparación, personas involucradas en el caso presentaron cartas de disculpa en las que reconocen haber participado en la generación y difusión de información falsa.

Waldo Fernández aseguró que el caso marca un precedente en materia legal: “La guerra sucia tiene consecuencias legales. Hoy se sienta un precedente histórico: quienes intentaron destruirme con un delito fabricado tuvieron que admitir su culpa ante la justicia”.

El legislador también afirmó que defendió su nombre y el de su familia, subrayando que “la verdad siempre sale a la luz”.

En la primera, Deborah Berenice Rodríguez Velazco aceptó haber declarado hechos falsos en contra del senador, señalando que su participación contribuyó a dañar su reputación:

Admitió que sus declaraciones fueron incorrectas

Reconoció haber participado en la difusión de información falsa

Aseguró que actuó bajo presión y en un contexto de vulnerabilidad

Expresó arrepentimiento y disposición para reparar el daño

Además, indicó que nunca había visto personalmente a Waldo Fernández antes de las audiencias judiciales.

En una segunda carta, Gustavo García Rojo reconoció haber participado en un “montaje” relacionado con el caso, así como en la presentación de información falsa ante autoridades.

También admitió que:

Se hizo pasar por abogado sin contar con cédula profesional

Actuó bajo instrucciones de terceros

Su conducta fue contraria a la legalidad y la ética

Ambos documentos forman parte del proceso de reparación de daño que permitió avanzar hacia la resolución del caso.

¿Qué implica el acuerdo de reparación de daño?

El acuerdo de reparación de daño es una figura legal que permite cerrar procesos penales cuando la persona imputada reconoce su responsabilidad y compensa a la parte afectada.

En este caso, el reconocimiento de la denuncia falsa y las disculpas públicas fueron elementos clave para que Karina Barrón pueda salir de prisión.

Este tipo de resolución evita que el proceso continúe hasta una sentencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Tras el acuerdo, se espera que se formalice la liberación de Karina Barrón, mientras que las autoridades continúan con el seguimiento de los compromisos derivados de la reparación del daño.

El senador también informó que el juez enviará un oficio a la Fiscalía estatal para que se mejoren los protocolos de atención y presentación de denuncias falsas.

“Es muy grave lo que me pasó a mí, pero es más grave lo que le pasa a los ciudadanos que no tienen visibilidad por un puesto público”.

El legislador aseguró que con este acuerdo se busca reparar el daño y sentar un precedente legal sobre las consecuencias de fabricar delitos o presentar denuncias falsas con fines políticos.

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