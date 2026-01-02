Roscas de Reyes gigantes 2026: ¿dónde y a qué hora las partirán?

GENERANDO AUDIO...

Rosca de Reyes gigantes en México. Foto: Cuartoscuro/Archivos

Como es costumbre, cada 6 de enero, en los hogares mexicanos se parte la rosca de reyes. En varios estados del país celebran esta tradición con un mega evento en el que se crean roscas gigantes y se reparten entre todos los asistentes.

Roscas de reyes gigantes en los estados de México

Aguascalientes

Todo listo para la tradicional Gigante Rosca de Reyes 2026, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero a partir de las 4:00 de la tarde en la Plaza Patria. El DIF Estatal, en coordinación con el Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes (Gipan), invita a toda la población a participar en esta celebración.

Este evento reunirá a familias de todo el estado para compartir la rosca gigante, que este año alcanzará una longitud de 2 mil 200 metros, superando la del año anterior.

Morelos

En Morelos, se partirá la Mega Rosca de Reyes. El 6 de enero en punto de las 5:30 de la tarde en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, Cuernavaca.

“Les invitamos a disfrutar una tarde de ilusión y tradición en nuestra Mega Rosca de Reyes. Celebremos la alegría que fortalece a nuestras comunidades, porque en Morelos, cada tradición se vive con el corazón”, publicó el Gobierno del estado.

Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León anunció que este 6 de enero se realizará el tradicional evento de la Macro Rosca en la Macro Plaza de la ciudad de Monterrey. La cita es a partir de las 17:30 horas y la invitación está abierta para toda la familia.

Además de la entrega de un pedazo de rosca y chocolate caliente, las personas a quienes les toque el muñeco recibirán un regalo sorpresa.

Puebla

Con una rosca de Reyes de 6 kilómetros de longitud, Puebla busca inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords con la pieza más grande del mundo, como cierre de las festividades “Vive el invierno en Puebla Capital”. La cita será el domingo 4 de enero, a las 17:00 horas, en el Zócalo de la ciudad.

La rosca se colocará a lo largo de la avenida Reforma, desde la 11 Sur hasta el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, donde dará vuelta para continuar hasta el cruce con la 29 Oriente.

Yucatán

El Gran Parque de la Plancha celebrará el Día de los Reyes Magos el 6 de enero de 2026 con una jornada especial en la que se repartirán gratuitamente pedazos de rosca de reyes de 4:00 a 6:00 de la tarde en la Terraza del Mercado Gastronómico. Además, del 2 al 4 de enero, los Reyes Magos estarán presentes en el parque de 4:30 a 9:00 pm para que las familias puedan tomarse fotografías.

