Sequía afecta al 9.7% de México; frentes fríos dan ligero respiro

Sequía en México. Foto: Cuartoscuro

La sequía en México afecta al 9.7% del territorio nacional, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte al 15 de diciembre de 2025. La cifra representa un ligero retroceso frente al reporte quincenal anterior, gracias a las lluvias provocadas por frentes fríos en las primeras semanas del último mes del año.

El reporte oficial del SMN señala que las áreas con sequía de moderada a excepcional disminuyeron 0.9% respecto al cierre de noviembre.

De acuerdo con el reporte, las lluvias que se registraron por arriba del promedio climatológico 1991-2020 contribuyeron a la reducción de áreas con sequía moderada en Sinaloa y Jalisco; así como de sequía severa en Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán.

Autoridades confirmaron que fueron, principalmente, cinco frentes fríos, del número 17 al 21, los que ayudaron al panorama de sequía que se vive en el país. Asimismo, la interacción de canales de baja presión, un río atmosférico, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad jugaron un papel importante.

Estados con más municipios en sequía

Pese al retroceso nacional, la sequía moderada a severa se mantiene e incluso se incrementa en algunas entidades, principalmente del norte y sureste del país.

De acuerdo con el Monitor de Sequía en México, los estados con más municipios afectados son:

Coahuila, con 29 municipios

Sonora, con 15 municipios

Tabasco, con 15 municipios

Tamaulipas, con 12 municipios

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional destacó que en la zona norte del país las precipitaciones se mantuvieron por debajo del promedio, por lo que la sequía de moderada a severa se incrementó en el norte de Coahuila y en Tamaulipas.

Sequía en México

De acuerdo con la información oficial, en México existen, en total, y hasta el corte del 15 de diciembre, 121 municipios con sequía y 192 municipios que se reportan anormalmente secos.

Mientras que el reporte oficial destaca que hay 2 mil 158 municipios sin afectaciones.