Inapam será válida para tramitar la CURP biométrica, confirma Renapo

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Trámites en México. Foto: Cuartoscuro

Tramitar la CURP Biométrica es posible si se presenta la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) como identificación, confirmaron las autoridades.

A través de su sitio oficial de sitas del Registro Nacional de Población (Renapo) se dieron a conocer los documentos necesarios para hacer el trámite. De acuerdo con lo informado en el portal es necesario que toda persona mayor de 18 años presente cualquier identificación oficial vigente con fotografía.

Entre las identificaciones oficiales que Renapo acepta para hacer el trámite de la CURP biométrica se encuentran:

Pasaporte

Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)

Cédula profesional (únicamente en formato de credencial)

Credencial del Inapam

Foto: Renapo

¿Cómo se hace la CURP Biométrica?

De acuerdo con la Renapo, para generar la CURP biométrica es necesario seguir los siguientes pasos:

Se captura la firma autógrafa digital para otorgar el consentimiento para la captura de los rasgos físicos.

Después se tomará la fotografía del rostro

Posteriormente se digitalizarán las 10 huellas dactilares

Se capturarán las imágenes de iris de ambos ojos

Finalmente se digitalizará la identificación oficial con fotografía

Foto: Renapo

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