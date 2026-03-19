Incendio en Dos Bocas: Ramsés Pech ve “absurda” la hipótesis del rayo y pide revisar protocolos

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El especialista en temas energéticos Ramsés Pech cuestionó la versión de que un rayo habría provocado el incendio relacionado con la refinería de Dos Bocas y planteó que una de las hipótesis a revisar es un posible derrame de hidrocarburos ligeros fuera de la contención de la planta.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno“, sostuvo que en una instalación del sector energético existen normas obligatorias de seguridad, entre ellas sistemas de pararrayos, por lo que consideró improcedente atribuir el incidente a una descarga eléctrica sin una investigación técnica de fondo.

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