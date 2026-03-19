Banxico reconoce que participación femenina impulsaría la economía en México

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Banco de México (Banxico). Foto: Cuartoscuro,

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, señaló que una mayor incorporación de mujeres en la fuerza laboral contribuiría al crecimiento económico, además de fortalecer el sistema financiero.

Participación femenina en la economía de México

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, la gobernadora del banco central de México señaló que la participación femenina en la economía se mantiene por debajo de la de otros países. Indicó que elevar la tasa de participación laboral de las mujeres podría impulsar el crecimiento económico.

También señaló que la incorporación de más mujeres al mercado laboral permitiría ampliar la base de trabajadores, lo que se traduciría en mayor producción y consumo.

Inclusión económica de las mujeres en el sistema financiero

Rodríguez Ceja afirmó que la inclusión económica de las mujeres en el sector financiero aún está pendiente. Indicó que alrededor de 30 bancos centrales en el mundo son dirigidos por mujeres, lo que representa menos del 20% del total.

Agregó que hay estudios que señalan que la inclusión femenina tiene efectos directos en la estabilidad del sistema financiero.

“Diversos estudios han demostrado que una mayor representación de mujeres en las juntas directivas de bancos y en entidades de supervisión financiera se asocia con una mayor estabilidad del sistema”. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico.

Brecha de género en el sector financiero

La gobernadora de Banxico puntualizó que la brecha de género en el sector financiero persiste, especialmente en niveles de alta dirección y que no se debe de normalizar esta situación.

“El género no sólo es una brecha, es un despojo silencioso de talento y de tiempo de vida que la economía no está considerando en sus balances. No podemos darnos el lujo de normalizar”. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico.

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