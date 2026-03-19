Partidos políticos adelantan procesos rumbo a gubernaturas

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A más de un año de los tiempos formales, los partidos políticos en México ya comenzaron a moverse con miras a las Elecciones de 2027, particularmente en la disputa por las gubernaturas en 17 estados del país.

De acuerdo con lo expuesto por Martha Anaya, Morena fue uno de los primeros en marcar el paso al anunciar que, a partir de junio, dará a conocer a sus “coordinadores estatales”, figuras que en los hechos representarían a los futuros candidatos. El proceso ha sido respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que estas acciones no constituyen violaciones a la ley electoral.

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