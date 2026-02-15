Salida de Marx Arriaga, por negarse a modificar los libros de texto, confirma SEP; reitera que no fue despedido

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos no se trató de un despido, cese o desalojo, aseguró la Secretaría de Educación Pública (SEP), que agregó que esta se acordó con él, mientras que la plaza ahora se encuentra libre para ser designada.

Asimismo, acotó que la decisión se tomó luego de que Arriaga, a cargo de dicha dirección, se negó a realizar cambios en los libros de texto, solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica, asegurando que “cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador”. También rechazó imprimir los cuadernillos para docentes, que habían sido editados en 2023.

¿Qué dijo la SEP sobre Marx Arriaga?

Este sábado, a través de un comunicado, la SEP afirmó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se mantiene como eje del proyecto educativo federal, a la vez que rechazó las versiones que señalan un retroceso en sus contenidos o en su orientación pedagógica, defendiendo a la par la salida de Arriaga.

En el mensaje, la dependencia aprovechó para reconocer la participación de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos, instancia responsable de la elaboración de 107 Libros de Texto Gratuitos distribuidos en el actual ciclo escolar, subrayando que dichos materiales fueron resultado de un trabajo conjunto.

Mientras que agregó que, pese a su implementación, los libros de texto y sus contenidos están sujetos a revisión y mejora constante, sin alterar la esencia de la NEM, con la incorporación de más contenidos en lenguas indígenas, o formatos accesibles, como macrotipo o Braille, así como una mayor presencia de mujeres en los libros de historia y la ampliación del reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Propuestas que, recalcó, fueron rechazadas por el extitular de la Dirección General de Materiales Educativos, por lo que el secretario de Educación, Mario Delgado, se reunió con Arriaga para plantear los posibles cambios administrativos que permitieran su aplicación.

Por ello, Delgado le habría propuesto un nuevo cargo al interior del gobierno, que Arriaga rechazó asegurando que evaluaría si renunciaba al puesto, poniendo como límite el 15 de febrero, fecha en que “él mismo sugirió, que se tomara una ruta jurídica para liberar la plaza y él estaría de acuerdo”.

Ante ello, la dependencia cambió la naturaleza de la plaza a “puesto libre de designación”, abriendo la posibilidad para que este 16 de febrero el secretario de Educación designe a un nuevo encargado.

Además, la SEP aclaró que no se trató de un despido y anunció una investigación interna por la actuación de funcionarios durante el proceso de notificación, luego de que se señalara la presencia innecesaria de personal de resguardo.

La Secretaría reiteró que la NEM no está en riesgo y que continuará consolidándose a través de políticas como la Estrategia Vida Saludable, la promoción de entornos escolares libres de violencia y la actualización constante de los materiales educativos. Según la dependencia, el proyecto seguirá desarrollándose con la participación del magisterio y las comunidades escolares.

