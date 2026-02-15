Salma Hayek acompaña a Sheinbaum en anuncio clave para el cine en México

GENERANDO AUDIO...

Salma Hayek participa en anuncio sobre cine y series en México. Foto: Gob.México

El Gobierno federal presentó un programa integral de estímulos para aumentar la producción audiovisual en el país. El anuncio fue realizado durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum este 15 de febrero, con la participación de la actriz Salma Hayek y la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza.

La estrategia busca fortalecer la industria cinematográfica mediante incentivos económicos y acciones de preservación del patrimonio audiovisual nacional. Las autoridades señalaron que el cine es parte de la memoria cultural del país, por lo que se resguardará un archivo completo de largometrajes en la Cineteca Nacional.

Apoyo estructural a la producción audiovisual

El programa permitirá que participen largometrajes de ficción, animación, documentales y series, además de procesos especializados como animación digital, efectos visuales y posproducción.

El eje principal consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente hasta al 30% del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

Para acceder al beneficio, al menos el 70% del gasto deberá corresponder a proveedores nacionales, con el objetivo de asegurar impacto económico directo en la industria mexicana.

Preservación de la memoria cinematográfica

Las autoridades indicaron que, además del impulso económico, se establecerá un mecanismo de conservación de las producciones nacionales. La medida pretende consolidar un archivo histórico audiovisual y garantizar el resguardo del material fílmico producido en México.

El programa forma parte de una política cultural que reconoce al cine como patrimonio cultural y busca incrementar la competitividad del país como sede de producciones internacionales.

