Marx Arriaga rechazó cargo en el extranjero, previo a destitución: Mario Delgado

Delgado confirmó que Marx Arriaga no quiso modificar libros. Foto: Cuartoscuro.

Marx Arriaga recibió propuestas para asumir otros cargos, entre ellos uno en el extranjero, y dejar la Dirección General de Materiales Educativos, tras negarse a hacer cambios en los libros de texto de primaria y secundaria impulsados por Andrés Manuel López Obrador, reveló el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Tras la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, el titular de la SEP aseguró que decidieron relevar a Marx Arriaga por diferencias sobre la actualización de los libros de texto gratuitos.

En entrevista a reporteros, mencionó que Marx Arriaga no quería modificar el contenido. Sobre todo, en relación con incluir el papel de las mujeres en la historia.

Según explicó, el director de General de Materiales Educativos sabía desde hace meses que lo removerían del cargo. Le ofrecieron otras opciones para continuar en el servicio público, tanto dentro de una dependencia o como representante diplomático de México en algún país de Latinoamérica.

Sin embargo, Marx Arriaga rechazó las propuestas, según expuso Mario Delgado.

“Se le planteó la posibilidad de que participara en otra área. Hace algunos meses también le propuse representar a México en un país latinoamericano, cosa que rechazó”, indicó.

Mario Delgado condena intervención de policías

El titular de la SEP precisó que, ante esto, Marx Arriaga sugirió a la SEP proceder legalmente para formalizar su salida de la Dirección General de Materiales Educativos, en caso de que él no renunciara para el 15 de febrero.

Por otra parte, Mario Delgado indicó que fue excesiva la intervención policial para desalojar a Marx Arriaga de su oficina. Aseguró que dará vista al Órgano Interno de Control para que investigue el actuar de las personas que pidieron apoyo a elementos de seguridad.

El desalojo de Marx Arriaga

El 13 de febrero, personal de seguridad y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió a la oficina del entonces director de Materiales Educativos para proceder con su destitución y desalojo.

Sin embargo, Marx Arriaga subió un video a redes sociales donde exhibió el desalojo. Se aprecia el momento en que acude un policía para cerciorarse que recoja sus pertenencias.

“Venga, oficiales, anímense. Están con un obradorista, que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución.”

Horas después, ofreció una rueda de prensa donde aseguró que no dejaría su cargo hasta recibir la notificación formal de su despido.

Además, adelantó que su salida se debió a que no quiso hacer cambios a los libros de texto de primaria y secundaria. Sin embargo, a diferencia de Mario Delgado, Marx Arriaga aseguró que querían cambiar casi todo el contenido.

“¿Sobre qué temas?… Todos, o sea, también era lo interesante que es cambiarlo todo, o sea, los oficios lo que está marcado ahí es ‘cámbialo todo, genera unos nuevos libros de texto, un nuevo plan de estudios’ y es ahí la contradicción, no que íbamos a continuar con la Nueva Escuela Mexicana y ahí empezó la resistencia de esta dirección”, resaltó.

Marx Arriaga se negó a modificar los textos, toda vez que su contenido fue impulsado por AMLO, de quien es partidario.

Este 14 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no buscaban cambiar completamente los libros de primaria y secundaria. Sostuvo que solo buscan agregar más información sobre mujeres en la historia.

