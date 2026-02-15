Marx Arriaga cumple dos días atrincherado en oficinas de la SEP

GENERANDO AUDIO...

Marx Arriaga fue desalojado con apoyo de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 15 de febrero, Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cumplió dos días atrincherado en el piso seis de las oficinas de la dependencia.

En redes sociales, Arriaga se ha declarado en “protesta con propuesta”, tras ser destituido por negarse a modificar los libros de texto de la SEP.

De acuerdo con el exfuncionario, este domingo realizará una asamblea general con los comités disidentes magisteriales que lo acompañan para definir las acciones políticas “para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto gratuitos”.

De acuerdo con reportes de medios, Marx Arriaga ha salido una sola vez del edificio de la SEP para recoger algunos alimentos que compañeros le llevaron.

¿Qué pasó con Marx Arriaga?

La salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos no se trató de un despido, cese o desalojo, aseguró la SEP, que agregó que esta se acordó con él, mientras que la plaza ahora se encuentra libre para ser designada.

Asimismo, acotó que la decisión se tomó luego de que Arriaga, a cargo de dicha dirección, se negó a realizar cambios en los libros de texto, solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica.

Según explicó a medios Mario Delgado, titular de la SEP, a Arriaga se le ofrecieron otras opciones para continuar en el servicio público, tanto dentro de una dependencia o como representante diplomático de México en algún país de Latinoamérica, mismas que rechazó.

Marx Arriaga es doctor en Filología Hispánica y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De acuerdo con información oficial, desde 2022, encabezó el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

Como parte de sus aportes, Marx Arriaga colaboró con la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos en el marco del Humanismo Mexicano, bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asegurado que los “libros de texto no van a cambiar” en primaria y secundaria y subrayó que únicamente modificarán algunos para incorporar información de mujeres en la historia.

