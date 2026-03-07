Científicas de la UNAM crean biosensor que detecta VPH en 30 minutos

GENERANDO AUDIO...

Un grupo de científicas mexicanas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló un biosensor capaz de detectar de forma temprana el Virus del Papiloma Humano (VPH), una herramienta con las que se busca facilitar el acceso a pruebas de diagnóstico para mujeres y reducir las barreras que limitan su detección.

La investigadora Tatiana Fiordelisio, jefa del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT) de la UNAM, explicó que el proyecto es resultado de más de 10 años de investigación.

“En este laboratorio llevamos 10 años trabajando en un biosensor de diagnóstico. Hemos probado diferentes moléculas, pero lo último que estamos haciendo es la detección del virus del papiloma por el impacto que tiene en la salud de las mujeres”, Tatiana Fiordelisio, jefa del LaNSBioDyT de la UNAM

Cómo funciona el biosensor para detectar VPH

El biosensor fue diseñado a partir de la experiencia del equipo científico en el desarrollo de un sistema similar para detectar el virus que provoca COVID-19.

La prueba permite identificar 10 genotipos de alto riesgo del VPH, incluidos los tipos 16 y 18, asociados con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer cervicouterino.

El procedimiento es sencillo:

Se toma una muestra con un cepillo similar a un hisopo .

. La muestra se coloca en un pequeño tubo con líquido .

. El análisis utiliza una técnica molecular similar a la PCR.

Los resultados se obtienen en aproximadamente 30 minutos y se muestran mediante indicadores de color:

Un color señala cepas de alto riesgo.

Otro indica tipos menos agresivos del virus.

Fiordelisio afirmó que una herramienta fácil de usar podría ayudar a superar los tabúes y las barreras económicas que impiden que muchas mujeres en México se realicen la prueba.

“Sabemos que es invasiva, dolorosa, molesta y, sobre todo, estigmatizante. Es decir, en nuestra sociedad ir a que doctor te tome una muestra vaginal es, finalmente, un tabú… Estas auto tomas de muestras lo que permiten es que la población que no tiene acceso a personal médico capacitado o que, por cuestiones sociales, morales, económicas, nunca han ido a realizarse una prueba, puedan hacerlo y sea más fácil, más rápido y más económico”, Tatiana Fiordelisio, jefa del LaNSBioDyT de la UNAM

El equipo, compuesto por más de 60 profesionales, posee una patente y está preparando datos de validación para organismos reguladores como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y autoridades europeas.

De aprobarse, la prueba podría ampliar el cribado. Como señaló Fiordelisio, el trabajo refleja una tendencia más amplia cuando las mujeres participan en el diseño de tecnología médica, las herramientas suelen evolucionar para adaptarse mejor a sus necesidades.

“Cuando hay más mujeres dentro de los desarrollos tecnológicos en los cuales, las propias mujeres tenemos que ser las usuarias, vamos a procurar que la forma, el método y todo, sea compatible también con nosotras”, Tatiana Fiordelisio, jefa del LaNSBioDyT de la UNAM

