13 mexicanas pioneras que rompieron barreras cuando todo estaba en su contra

Durante buena parte de la historia de México, ser mujer significó enfrentarse a puertas cerradas: estudiar una carrera, ser profesionista o participar en la vida pública era casi imposible. Pese a ello, mucho antes de que se les reconocieran algunos derechos básicos, como el voto femenino en 1953, algunas mexicanas desafiaron a su época. Desde la medicina, la justicia, la ciencia o el cine, estas 13 pioneras marcaron el camino con su talento y perseverancia para romper el llamado “techo de cristal”, décadas antes de se acuñara este término. Estas son una muestra de 13 mexicanas que marcaron un antes y un después.

Cuando ser mujer era un obstáculo, ellas fueron las primeras

1. Matilde Montoya 1887

Se convirtió en la primera mujer mexicana en titularse como médica cirujana, un hecho histórico que incluso presenció el presidente Porfirio Díaz.

2.María Asunción Sandoval Olaes 1898

Pese a la oposición masculina de la época se tituló como la primera abogada de México. En su primer caso defendió exitosamente la inocencia de una mujer acusada de homicidio.

3. Julia Alonso 1912

Fue la primera mexicana en dirigir una orquesta sinfónica, estuvo al mando de la orquesta del Conservatorio Nacional de México. Se graduó en el Conservatorio Nacional de Música Graduada en Piano, Órgano, Composición y Dirección, obtuvo las notas más altas en sus exámenes profesionalee.

4. Concepción Mendizábal — 1930

Se convirtió en la primera ingeniera civil de México, abriendo camino para las mujeres en una de las profesiones técnicas más cerradas de su época.

5. Emma Catalina Encinas — 1934

Obtuvo su licencia como piloto aviador, cuando la aviación era un territorio casi exclusivo de hombres.

6. María Luisa Dehesa — 1939

Se tituló en la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y fue la primera arquitecta mexicana.

7. Matilde Rodríguez Cabo — 1939

Fue la primera mujer psiquiatra de México y una destacada activista por los derechos de las mujeres y la infancia.

8. Lola Álvarez Bravo — década de 1940

Se le considera la primera fotógrafa profesional mexicana, figura clave en el desarrollo de la fotografía artística y documental en el país.

9. Matilde Landeta — 1948

Dirigió la película “La Negra Angustias”, convirtiéndose en una de las primeras mujeres cineastas del país.

10. María Cristina Salmorán — 1961

Se convirtió en la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

11. María Eugenia Gómez — 1986 / 1991 / 2002

Fue pionera dentro del Ejército mexicano, y se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de coronel, un lustro después se convirtió en la primera general brigadier y años más tarde en la primera general de brigada

12. Elsa Ávila — 1999

Fue la primera mujer mexicana en alcanzar la cima del Monte Everest, uno de los mayores retos del alpinismo mundial.

13. Linda Rosa Manzanilla Naim — 2003

La arqueóloga y egiptóloga, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, se convirtió en la primera mujer mexicana en ingresar a la National Academy of Sciences de Estados Unidos, uno de los mayores reconocimientos científicos del mundo.

13 mexicanas que cambiaron la historia

Cada una de estas pioneras abrió una puerta que antes parecía cerrada. Gracias a ellas, hoy miles de mexicanas estudian medicina, arquitectura, ingeniería, cine o ciencia.

Sus historias recuerdan que muchos de los derechos y oportunidades actuales comenzaron con alguien que se atrevió a ser la primera.

