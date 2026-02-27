INE advierte: no puede haber jornada electoral sin PREP

GENERANDO AUDIO...

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que la ciudadanía no puede quedarse sin información el día de la jornada electoral, ante la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). La declaración se dio tras la presentación de la reforma electoral que plantea desaparecer esta herramienta.

Taddei fue clara: “El Instituto Nacional Electoral no puede dejar a ciegas a la ciudadanía” y subrayó que “lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”.

INE defiende el PREP ante propuesta de reforma electoral

Tras conocerse que la iniciativa contempla eliminar el PREP, consejeras y consejeros del INE pidieron crear una nueva herramienta que evite incertidumbre la misma noche de la elección.

La consejera Carla Humphrey recordó que en la Ciudad de México desde hace más de 20 años se realizan cómputos el propio día de la jornada. Explicó que existe un PREP y que en el caso del Instituto se trata de un Programa de Resultados Parciales.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala se manifestó en contra del “adelgazamiento” del Instituto. Señaló que el Servicio Profesional Electoral es la base para organizar elecciones y que cualquier disminución podría debilitar la institución.

También se advirtió que eliminar las 300 juntas distritales permanentes representaría un retroceso de casi 40 años. El consejero Jaime Rivera afirmó que regresar a órganos distritales temporales podría permitir la entrada de funcionarios improvisados y hacerlos más dependientes de autoridades de gobierno.

Mientras tanto, las consejerías señalaron que esperarán a conocer el texto completo de la reforma electoral para analizar su impacto. Humphrey dijo que no ha visto una redacción formal de la iniciativa.

Guadalupe Taddei adelantó que, cuando se presente el articulado, se instalará una mesa de trabajo para revisar los efectos de la reforma. Además, informó que se solicitará una reunión técnica electoral con las comisiones correspondientes.

El análisis formal comenzará una vez que el proyecto sea entregado oficialmente al Instituto.

