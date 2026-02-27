Reforma electoral avanza; oposición acusa control del INE

GENERANDO AUDIO...

La discusión sobre la reforma electoral avanzó en el Senado en medio de críticas y acusaciones entre partidos. La propuesta plantea ampliar la llamada democracia participativa, con figuras como referéndum, plebiscito y revocación de mandato.

Estos mecanismos serían concurrentes con elecciones de gobernadores y alcaldes. La oposición advierte que esto podría influir en los resultados y favorecer al partido con mayor presencia nacional.

Reforma electoral: referéndum y revocación generan choque

De acuerdo con lo expuesto en el Senado, la ampliación de la democracia participativa impactaría directamente en procesos locales. Al realizarse junto con las votaciones, daría mayor visibilidad a la fuerza política mayoritaria.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, acusó que la iniciativa tiene un objetivo “autoritario” y busca consolidar a Morena como partido dominante.

Desde Morena, el senador Alejandro Murat defendió el voto electrónico, que se usaría en estos ejercicios. Señaló que en Brasil hubo certeza en pocas horas en una elección cerrada y que podría generar ahorros a mediano y largo plazo.

Otro punto de debate es que el Instituto Nacional Electoral tendría acceso a operaciones financieras de partidos para fortalecer la fiscalización. Sin embargo, la oposición cuestiona que al mismo tiempo se le reduzcan recursos.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que se busca dejar sin dinero al INE y tomar su control. Señaló que votarán en contra porque no se incluyen sanciones severas, como la pérdida de registro para partidos que reciban dinero del crimen organizado.

También se plantea prohibir aportaciones en efectivo a partidos y candidatos. Aunque cerraría la puerta al financiamiento ilícito, legisladores advierten que la asignación de recursos públicos podría generar desigualdad.

Asimismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que varias medidas de la reforma electoral debilitan el pluralismo político.

La iniciativa incluye voto en el extranjero y diputaciones migrantes, pero no contempla medidas similares para otros grupos excluidos. Sobre el nepotismo, se propone prohibir que cargos de elección sean heredados a familiares directos. No obstante, la regla aplicaría hasta 2030.

