Sheinbaum defiende reforma electoral y niega retrocesos

GENERANDO AUDIO...

En su conferencia de este jueves 26 de febrero, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió por segundo día consecutivo a los cuestionamientos sobre la reforma electoral. Aseguró que los cambios no afectarán la organización de elecciones ni generarán incertidumbre.

La discusión sobre la reforma electoral continúa en medio de críticas por el recorte presupuestal a órganos electorales y partidos. La propuesta plantea reducir recursos y ajustar funciones del árbitro electoral rumbo a los próximos procesos.

Claudia Sheinbaum afirma que la reforma electoral fortalece la democracia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma electoral “no representa un retroceso en la democracia”, sino que la fortalece. “Al fortalecer la democracia se fortalece México y también a los empresarios, no genera ninguna incertidumbre”, declaró.

Sobre el recorte presupuestal del 25%, evitó detallar cómo se aplicará a elecciones, órganos electorales y partidos políticos. Sin embargo, sostuvo que no habrá afectaciones en los comicios.

Cuestionó si reducir salarios de consejeros implicaría un problema. “¿Tú crees que porque un consejero en vez de ganar 300 mil pesos gane lo que gana la presidenta, vaya a haber una afectación?”, expresó.

También defendió que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda asumir nuevas tareas sin necesidad de más recursos. Entre ellas, regular el uso de Inteligencia Artificial y revisar campañas de bots. Según explicó, esas labores no requieren gran presupuesto.

Sheinbaum respondió al rechazo del PVEM y PT a la reforma electoral

La mandataria minimizó el rechazo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, aliados de la llamada Cuarta Transformación. Ante la pregunta de si la iniciativa “nació muerta”, respondió que no.

“¿Qué va a decir la gente? ‘La presidenta cumplió’. Si no lo aprueban algunos partidos, es porque quieren seguir manteniendo sus listas”, sostuvo.

Finalmente, se desmarcó de las negociaciones rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Aclaró que cualquier alianza electoral será decisión de Morena, no del Ejecutivo.

De esta manera, la iniciativa de reforma electoral seguirá su ruta legislativa, mientras continúan los posicionamientos de partidos y autoridades electorales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.