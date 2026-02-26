Reforma Electoral: dinero, poder y riesgos para la democracia

| 14:27 | Redacción Uno TV | Uno Tv

En un análisis detallado, Javier Solórzano aborda los aspectos más controversiales de la nueva reforma electoral. Desde el inicio, advierte que “es una reforma que se echa a andar a través de una comisión que organiza el Gobierno, en donde están nada más personas del Gobierno, no hay… ni siquiera a los aliados”.

Dinero y Corrupción: La Preocupación Principal

Solórzano subraya que uno de los temas más delicados es el financiamiento: “los dineros a los partidos… es el dinero de fuera, el dinero que viene de la delincuencia organizada, del narcotráfico”. Según el analista, esto ha sido determinante en elecciones recientes y existe dificultad para rastrear su origen: “al fin y al cabo el narcotráfico permea entre nosotros”.

El periodista insiste en la necesidad de abordar la complicidad política con el crimen organizado: “¿Qué pasa por la política? ¿Qué pasa por la complicidad de la política y la delincuencia organizada?”

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Caída del "Mencho" abre escenario de incertidumbre en el CJNG

Javier Solórzano

Caída del "Mencho" abre escenario de incertidumbre en el CJNG

Libros reavivan dudas: ¿el Gobierno debe investigar entorno de AMLO?

Javier Solórzano

Libros reavivan dudas: ¿el Gobierno debe investigar entorno de AMLO?

Marx Arriaga: tres días en su oficina y una crisis educativa de fondo

Javier Solórzano

Marx Arriaga: tres días en su oficina y una crisis educativa de fondo

Medios y violencia: ¿percepción o realidad en México?

Javier Solórzano

Medios y violencia: ¿percepción o realidad en México?

Etiquetas: , , , ,