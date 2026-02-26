Reforma Electoral: dinero, poder y riesgos para la democracia
En un análisis detallado, Javier Solórzano aborda los aspectos más controversiales de la nueva reforma electoral. Desde el inicio, advierte que “es una reforma que se echa a andar a través de una comisión que organiza el Gobierno, en donde están nada más personas del Gobierno, no hay… ni siquiera a los aliados”.
Dinero y Corrupción: La Preocupación Principal
Solórzano subraya que uno de los temas más delicados es el financiamiento: “los dineros a los partidos… es el dinero de fuera, el dinero que viene de la delincuencia organizada, del narcotráfico”. Según el analista, esto ha sido determinante en elecciones recientes y existe dificultad para rastrear su origen: “al fin y al cabo el narcotráfico permea entre nosotros”.
El periodista insiste en la necesidad de abordar la complicidad política con el crimen organizado: “¿Qué pasa por la política? ¿Qué pasa por la complicidad de la política y la delincuencia organizada?”
