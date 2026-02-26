Reforma electoral, entre el empoderamiento ciudadano y los focos rojos en el INE

GENERANDO AUDIO...

La propuesta de reforma electoral ha abierto un debate en torno a la integración del Congreso, el financiamiento a partidos y el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE). En entrevista en “A las Nueve en Uno”, el exconsejero electoral Eduardo Huchim May advirtió que es necesario esperar la iniciativa completa, aunque identificó avances y riesgos.

Sobre la integración de la Cámara de Diputados, explicó que la reforma mantiene los 300 legisladores de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional, pero cambia la forma de seleccionar a estos últimos. “Representa un avance respecto a los ciudadanos porque empodera a los ciudadanos”, afirmó.

