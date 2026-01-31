Fin de semana helado: lanzan alerta en CDMX y otros estados

GENERANDO AUDIO...

Un marcado descenso de temperatura encenderá las alertas este fin de semana en la Ciudad de México y gran parte del país, debido al avance del frente frío número 32 y a la masa de aire ártico que lo impulsa. El sistema provocará heladas severas, ambiente muy frío en zonas altas y posibles condiciones de nieve o aguanieve, principalmente entre viernes y domingo.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas mínimas caerán por debajo de cero grados en amplias regiones del norte y centro del país, mientras que en la CDMX se esperan madrugadas con ambiente frío a muy frío, especialmente en alcaldías con zonas elevadas.

Heladas y temperaturas bajo cero dominarán el fin de semana

El impacto más relevante del sistema será el frío intenso, con registros mínimos que podrían alcanzar niveles críticos en zonas serranas.

Temperaturas mínimas previstas:

-15 a -10 °C : zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León -10 a -5 °C : Zacatecas y San Luis Potosí

: Zacatecas y San Luis Potosí -5 a 0 °C : Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas altas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Estas condiciones elevan el riesgo de heladas, afectaciones en la salud y problemas en carreteras, sobre todo durante la madrugada.

Posible nieve y aguanieve en montañas del centro y norte

El frío extremo también abrirá la posibilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante en regiones montañosas.

Zonas con riesgo:

Áreas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

Cimas por arriba de 3,800 msnm en: Popocatépetl Iztaccíhuatl Nevado de Toluca Pico de Orizaba Cofre de Perote Ajusco, Malinche y Sierra Negra



Las autoridades alertan por derrapes y accidentes en tramos carreteros de montaña.

Frío viene acompañado de lluvias y evento de “Norte”

Aunque el frío es el principal impacto, el frente frío 32 también generará lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, especialmente en el oriente y sureste del país.

Lluvias más relevantes:

Muy fuertes a intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Fuertes: Guerrero y Puebla

Guerrero y Puebla Chubascos: norte, centro y sureste del país

norte, centro y sureste del país Lluvias aisladas: CDMX, Edomex, Tlaxcala y Morelos

El evento de “Norte” alcanzará rachas de hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de Veracruz y la península de Yucatán.

Alerta por frío en la CDMX

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica que entre el 31 de enero y el 2 de febrero se presentarán las temperaturas más bajas del periodo.

Madrugadas y mañanas: frío a muy frío, con heladas en zonas altas

frío a muy frío, con heladas en zonas altas Temperaturas mínimas: entre 0 y 6 °C

entre Tardes: ambiente fresco a templado, con máximas de 15 a 19 °C

ambiente fresco a templado, con máximas de Probabilidad de lluvias ligeras

Las autoridades recomiendan abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones en zonas serranas y carreteras.

