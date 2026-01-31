Fin de semana helado: lanzan alerta en CDMX y otros estados
Un marcado descenso de temperatura encenderá las alertas este fin de semana en la Ciudad de México y gran parte del país, debido al avance del frente frío número 32 y a la masa de aire ártico que lo impulsa. El sistema provocará heladas severas, ambiente muy frío en zonas altas y posibles condiciones de nieve o aguanieve, principalmente entre viernes y domingo.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas mínimas caerán por debajo de cero grados en amplias regiones del norte y centro del país, mientras que en la CDMX se esperan madrugadas con ambiente frío a muy frío, especialmente en alcaldías con zonas elevadas.
Heladas y temperaturas bajo cero dominarán el fin de semana
El impacto más relevante del sistema será el frío intenso, con registros mínimos que podrían alcanzar niveles críticos en zonas serranas.
Temperaturas mínimas previstas:
- -15 a -10 °C: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
- -10 a -5 °C: Zacatecas y San Luis Potosí
- -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas altas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas
Estas condiciones elevan el riesgo de heladas, afectaciones en la salud y problemas en carreteras, sobre todo durante la madrugada.
Posible nieve y aguanieve en montañas del centro y norte
El frío extremo también abrirá la posibilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante en regiones montañosas.
Zonas con riesgo:
- Áreas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
- Cimas por arriba de 3,800 msnm en:
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Nevado de Toluca
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
- Ajusco, Malinche y Sierra Negra
Las autoridades alertan por derrapes y accidentes en tramos carreteros de montaña.
Frío viene acompañado de lluvias y evento de “Norte”
Aunque el frío es el principal impacto, el frente frío 32 también generará lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, especialmente en el oriente y sureste del país.
Lluvias más relevantes:
- Muy fuertes a intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Fuertes: Guerrero y Puebla
- Chubascos: norte, centro y sureste del país
- Lluvias aisladas: CDMX, Edomex, Tlaxcala y Morelos
El evento de “Norte” alcanzará rachas de hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de Veracruz y la península de Yucatán.
Alerta por frío en la CDMX
Para la Ciudad de México, el pronóstico indica que entre el 31 de enero y el 2 de febrero se presentarán las temperaturas más bajas del periodo.
- Madrugadas y mañanas: frío a muy frío, con heladas en zonas altas
- Temperaturas mínimas: entre 0 y 6 °C
- Tardes: ambiente fresco a templado, con máximas de 15 a 19 °C
- Probabilidad de lluvias ligeras
Las autoridades recomiendan abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones en zonas serranas y carreteras.
