Sequía retrocede a 7.4% tras máximo de 2024, el menor nivel en 6 años

Región del Río Bravo continúa padeciendo sequía. Foto: Cuartoscuro

La sequía en México retrocedió a 7.4% del territorio nacional durante la primera quincena de enero de 2026, el nivel más bajo en seis años, de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El dato representa una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al cierre de 2025 y confirma un alivio generalizado tras varios años de condiciones críticas.

El descenso fue impulsado por lluvias por arriba del promedio climatológico en amplias regiones del país durante 2025, particularmente en el noroeste, norte, sur y oriente, asociadas al paso de frentes fríos, corrientes en chorro y una tormenta invernal.

El contraste con 2024: el peor año en al menos seis años

El avance actual contrasta con el escenario extremo registrado en mayo de 2024, cuando la sequía alcanzó un máximo histórico de 76% del territorio nacional, con amplias zonas en sequía severa, extrema y excepcional.

Ese mismo año cerró con 38.1% del país en sequía, concentrada principalmente en el noroeste, con bolsones críticos en niveles extremos y excepcionales, lo que convirtió a 2024 en uno de los periodos más severos en materia hídrica de las últimas décadas.

Seis años de altibajos marcados por déficit de lluvias

Desde 2020, México ha enfrentado un ciclo prolongado de insuficiencia de precipitaciones y olas de calor, que elevó la sequía a 55.04% del territorio nacional al cierre de ese año.

En 2021, las condiciones mejoraron de forma significativa y la sequía descendió a 12.67%, pero el alivio fue temporal.

Durante 2022, el fenómeno repuntó a 18.89%, principalmente en niveles moderados y severos.

En 2023, un nuevo periodo de bajas precipitaciones agravó la situación, con 54.18% del país en sequía, de los cuales 17.78% alcanzó niveles extremos al inicio del invierno.

Lluvias invernales reducen sequía en el norte y sur

Durante la primera quincena de enero de 2026, las precipitaciones asociadas a los frentes fríos 27 y 28, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como la segunda tormenta invernal de la temporada, favorecieron la reducción de áreas con sequía moderada a severa en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tabasco.

También se eliminó la condición anormalmente seca en Zacatecas y San Luis Potosí. En contraste, los déficits de lluvia en el noreste, centro-occidente y la península de Yucatán propiciaron un ligero incremento de sequía moderada a extrema en el norte de Tamaulipas.

Coahuila concentra más municipios con sequía

Al 15 de enero de 2026, los estados con mayor número de municipios afectados por sequía fueron:

Coahuila , con 22 municipios

, con Nuevo León y Tabasco , con 13 cada uno

y , con Sonora , con 8

, con Chihuahua y Chiapas, con 8 municipios cada uno

Solo dos municipios del país se mantienen en sequía excepcional (D4): uno en Coahuila y otro en Chihuahua.

La cuenca del Río Bravo, el foco de mayor preocupación

Pese a que casi 93% del país presenta condiciones favorables, la cuenca del Río Bravo continúa como la región más vulnerable, con persistencia de zonas en sequía.

Esta región es estratégica no solo para la agricultura y el abasto de agua, sino para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos. En diciembre de 2025, México inició la entrega de 249.16 millones de metros cúbicos, con transferencias programadas hasta el 31 de enero de 2026.

De mantenerse las condiciones adversas en esta cuenca, los municipios dependientes del Río Bravo podrían enfrentar un escenario crítico durante 2026, tanto en disponibilidad de agua como en compromisos internacionales.

