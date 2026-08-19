“Su fuero no lo libra”: consejero del INE enfrenta a diputado del PRI durante sesión

GENERANDO AUDIO...

El diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, y el consejero electoral Uuc-kib Espadas protagonizaron un enfrentamiento verbal durante una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de las críticas del legislador contra la representación de Morena en el Consejo General.

La discusión escaló con la intervención de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien recordó las medidas previstas en el reglamento para mantener el orden durante las sesiones.

Increíble. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, amagó con usar la fuerza pública para sacar de la sesión al diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla !! pic.twitter.com/2MoA8ZKIrB — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 19, 2026

Uuc-kib Espadas pide al diputado priista parar las descalificaciones

El intercambio comenzó después de que Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla expresara diversas opiniones y críticas contra la representación de Morena ante el Consejo General del INE. Tras los señalamientos, el consejero electoral Uuc-kib Espadas cuestionó que la discusión continuara con descalificaciones y pidió limitar los mensajes dirigidos contra los adversarios políticos.

“La intención en principio mediática de decirle cosas horribles al adversario para que salgan publicadas en medio ya la perdieron, los medios ya cerraron las ediciones, las próximas groserías no van a salir en ningún lado…”

Posteriormente, el consejero pidió a los participantes limitar sus intervenciones y concluyó su mensaje con una petición directa.

“Escojan un número limitado de mensajes para transmitir, transmitirlo en horas hábiles para los medios y por lo demás como se dice técnicamente en castellano, ya no fastidien por favor, gracias…”

Las palabras de Espadas generaron la respuesta del representante del PRI, quien consideró que el llamado representaba una limitación a su libertad de expresión.

Diputado del PRI pide al consejero “dedicarse a otra cosa”

Molesto por la intervención del consejero, Gutiérrez Mancilla respondió a Uuc-kib Espadas y le sugirió retirarse o “dedicarse a otra cosa” si estaba inconforme con el desarrollo de la sesión, el legislador sostuvo que su presencia en el Consejo General tenía como objetivo defender a la ciudadanía.

“Me parece sumamente triste para la democracia y si usted está tan fastidiado consejero pues también puede retirarse o dedicarse a otra cosa, aquí estamos para defender a las y los mexicanos…”

El cruce de declaraciones continuó y llevó a la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, a intervenir para recordar las disposiciones del reglamento relacionadas con el orden durante las sesiones.

Guadalupe Taddei recuerda medidas para mantener el orden en el INE

Durante su intervención, Guadalupe Taddei señaló que el reglamento contempla distintas medidas para exhortar a los participantes a mantener el orden.

La presidenta del INE recordó que, entre las disposiciones establecidas, se encuentran el exhorto para guardar el orden, la solicitud para abandonar el recinto y, en determinados casos, requerir el auxilio de la fuerza pública.

“Existe en el reglamento exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado, eso está en el reglamento…”

Taddei señaló que únicamente estaba recordando las disposiciones previstas y cuestionó la manera en que se desarrollaba el intercambio, tras su intervención, el representante del PRI consideró que las palabras de la presidenta podían interpretarse como una advertencia sobre el uso de la fuerza pública.

“La amenaza velada que hace usted desde la presidencia al decir que puede usar la fuerza pública para sacar a un legislador sólo por expresar su punto de vista…”

“Su fuero no lo libra”: Uuc-kib Espadas responde al diputado

Para cerrar la discusión, Uuc-kib Espadas volvió a tomar la palabra y respondió al diputado federal del PRI. El consejero sostuvo que las reglas que regulan las sesiones deben ser respetadas por todos los participantes y señaló que el fuero constitucional no exime a un legislador de cumplir con la normativa.

“Yo no le digo a usted lo que tiene que hacer, lo dice la norma y usted está obligado, obligado a obedecer la norma, su fuero no lo libra a usted de obedecer la norma…”

Espadas añadió que, desde su perspectiva, actitudes como las que cuestionó durante la sesión pueden afectar la percepción sobre el fuero constitucional.

“Actitudes como la que usted presenta son las que desprestigian la valiosísima institución del fuero constitucional diseñado para proteger la representación, no los excesos individuales…”

El enfrentamiento verbal ocurrió durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE y se desarrolló en medio de intervenciones relacionadas con la representación partidista y el uso de la palabra dentro del órgano electoral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.