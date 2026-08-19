UNAM prevé calor extremo por El Niño en 2027: podría “rebasar los límites de resistencia humana”

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El Niño causará calor extremo. Foto: Generada por IA

El fenómeno de El Niño provocaría en México ondas de calor más largas e intensas en 2027, menos lluvias y una mayor probabilidad de huracanes de categoría mayor durante los próximos meses.

“… vamos a tener más ondas de calor, más largas y más intensas, o sea, no podemos decir: bueno, es que todos los años tenemos ondas de calor. Sí, pero pueden ser más intensas en el sentido de que la anomalía de temperatura es mayor, más largas en el número de días”. Jorge Zavala

Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM

Jorge Zavala, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó que la mayor preocupación está en el próximo año. Advirtió que algunas regiones del país podrían registrar temperaturas nunca antes medidas y acercarse o incluso superar los límites de tolerancia humana.

“… es muy probable que el año que entra tengamos en México temperaturas en varias regiones que nunca antes se habían medido y, por lo tanto, podemos rebasar los límites de resistencia humana o de tolerancia”. Jorge Zavala

Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

México se prepara ante ondas de calor más intensas en 2027

La UNAM llamó a fortalecer los sistemas de salud y Protección Civil, preparar refugios y reforzar la prevención. México ya se calentó 1 °C en los últimos 25 años.

“… En el 2027 es prácticamente seguro que vamos a tener el año más cálido en la historia”. Francisco Estrada

Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, UNAM

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT reconoció que nuestro país aún no está preparado para enfrentar los impactos climáticos.

“… No estamos preparados, tenemos muchas preguntas todavía y qué vamos a hacer con toda esa situación que se está dando es parte de los talleres. Muy interesante lo que estamos llevando a cabo. Este proceso está con responsabilidades asociadas a instituciones, mecanismos de financiamiento, sistemas de monitoreo para proteger a la población, los ecosistemas y los sectores productivos”. Abraham Ortínez

Dir. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, SEMARNAT

INECC y CENAPRED reconocen retos ante El Niño en México

El fenómeno de El Niño podría generar impactos diferenciados en México, por lo que la preparación debe comenzar por cada región.

“… ni el INECC ni el CENAPRED tienen la capacidad de poder atender todo el territorio y todos los sectores, sino también existe en estas responsabilidades a nivel sectorial (…) ¿Estamos listos, estamos preparados? La respuesta no es ni sí ni no. Esto está diferenciado a manera territorial, pero tenemos grandes avances y muchas capacidades y, sobre todo, la voluntad de construir bienestar para las familias de México”.

Enrique Guevara

Director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED

El Niño también amenaza la seguridad alimentaria

A nivel internacional, El Niño afectaría la seguridad alimentaria en regiones con pobreza.