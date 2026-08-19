México y Guatemala acuerdan fortalecer cooperación para una frontera más segura

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Roberto Velasco, canciller mexicano. Foto: Cuartoscuro

Los gobiernos de México y Guatemala acordaron fortalecer la cooperación en materia de movilidad humana, infraestructura fronteriza y protección de personas migrantes durante un encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez.

Durante la reunión, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda conjunta que permita mejorar la conectividad y garantizar cruces fronterizos más seguros entre las dos naciones.

México y Guatemala buscan una frontera más segura

Roberto Velasco señaló que uno de los principales acuerdos consiste en avanzar en la modernización de la infraestructura fronteriza y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral.

“Queremos que nuestra frontera sea cada vez más un espacio de encuentro, acordamos avanzar en la infraestructura de nuestros cruces fronterizos, y en los trabajos para hacer más seguros los intercambios en nuestros países”, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

En materia migratoria, ambos gobiernos acordaron mantener una coordinación estrecha para garantizar que los procesos de retorno se realicen de manera digna, segura y ordenada.

“Coincidimos en mantener una coordinación estrecha, para garantizar retornos dignos, seguros y ordenados; y fortalecer la protección de las personas en tránsito”, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Impulsan conexión ferroviaria entre México y Guatemala

Velasco detalló que también dialogaron sobre proyectos de interconexión ferroviaria entre ambos países, particularmente mediante la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Conversamos además sobre la interconexión ferroviaria, entre México y Guatemala, a través de la línea K, el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y acordamos trabajar conjuntamente, para seguir definiendo la ruta que permita la conexión y acercar aún más a nuestras economías y comunidades”, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Por su parte, Carlos Ramiro Martínez destacó la importancia de mantener una relación bilateral basada en objetivos comunes y en el respeto al derecho internacional.

“Necesitamos siempre una posición balanceada México-Guatemala, siempre la búsqueda de objetivos comunes, siempre de la mano del derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía de los estados y, por supuesto, la solución pacífica de los conflictos. Son principios que compartimos plenamente, que son irrenunciables, y que marcan el actuar de los dos estados”, Carlos Ramiro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala

Como parte de los acuerdos alcanzados, Roberto Velasco realizará una visita oficial a Guatemala en octubre para dar seguimiento a los compromisos y fortalecer la cooperación bilateral.

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