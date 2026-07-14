¿Dónde vive la gente más feliz de México? Coahuila y Nayarit encabezan el ranking del Inegi

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Población feliz en México. Foto: Cuartoscuro

La población más feliz en México vive en el norte del país, de acuerdo con Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La población de Coahuila y Nayarit reportaron los niveles más altos de felicidad.

Mientras Coahuila obtuvo la mayor calificación en satisfacción con la vida, Nayarit encabezó el balance anímico. Además, el estudio mostró que la percepción de bienestar de los mexicanos mejoró respecto a 2021, aunque persisten brechas entre distintos grupos de la población.

¿Dónde vive la gente más feliz en México? Coahuila y Nayarit destacan; Oaxaca, entre los últimos lugares

El titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, Mauricio Rodríguez, informó que Coahuila obtuvo una calificación de 8.85 en satisfacción con la vida, mientras que Oaxaca registró 8.32, la más baja del país. También destacaron Tamaulipas y Durango entre las entidades con mejores resultados.

“Son bastante estables los valores. Si se dan cuenta, entre el más alto, que sería nivel de satisfacción para Coahuila con 8.85, y el más bajo en Oaxaca 8.32, la diferencia es de punto 5; podemos ver esta variación con menores valores a Michoacán, Tabasco y Oaxaca y aquellos donde la población reporta mayor satisfacción con la vida, Coahuila, Tamaulipas y Durango”. Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, Inegi

En cuanto al balance anímico, Nayarit ocupó el primer lugar, seguido por Campeche y Sinaloa. En contraste, Oaxaca, Puebla y Michoacán registraron los niveles más bajos.

“Las entidades que tienen un balance anímico mayor, todas son positivas, pero el mayor es Nayarit, Campeche y Sinaloa; en el extremo opuesto sería en Oaxaca, Puebla y Michoacán”. Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, Inegi

El promedio nacional de satisfacción con la vida fue de 8.62, superior al 8.45 registrado en 2021, lo que refleja una mejora en la percepción general del bienestar.

Mujeres, personas indígenas y con discapacidad reportan menor bienestar

En contraste, las personas que hablan una lengua indígena y quienes viven con alguna discapacidad reportaron menores niveles de satisfacción. En este último grupo, sólo el 43% dijo estar satisfecho con su vida, frente al 63% de quienes no tienen discapacidad.

“El 14.6% de las personas que hablan una lengua indígena están poco o nada satisfechas con su nivel de vida, lo cual contrasta con el 8.4% de quienes no hablan ninguna lengua indígena en el país”. Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, Inegi

Los resultados también muestran que los hombres reportan mayor satisfacción que las mujeres; los jóvenes se sienten más satisfechos que los adultos mayores, y las personas casadas o en unión libre presentan mejores niveles de bienestar.

La ansiedad afecta más a las mujeres

En materia de salud mental, las mujeres calificaron su bienestar emocional con 8.15, por debajo del 8.54 reportado por los hombres.

“Hay algunas diferencias. Por ejemplo: salud mental emocional. Las mujeres reportan menor satisfacción que los hombres, 8.15 contra 8.54, así como situación afectiva, relación afectiva que pueden tener las personas, el reporte de las mujeres es una valoración menor que el de los hombres”. Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, Inegi

Además, el 21.4% de la población presentó algún indicio de ansiedad, porcentaje que aumentó a 25% entre las mujeres. En tanto, 11% de la población mostró señales de depresión, también con una mayor incidencia en ellas.

El estudio señala que la salud mental, la soledad y las dificultades económicas continúan entre los principales factores que afectan el bienestar de los mexicanos.

El estudio no vincula a las mascotas con un mayor nivel de bienestar, pero sí deja un dato llamativo: dos de cada tres hogares mexicanos conviven con al menos una. Para muchos, esa compañía también puede ser un apoyo frente a la soledad y el estrés.

“El 66% de las viviendas que se tienen en la muestra, tienen un algún tipo de mascotas, las más comunes son perros y gatos, aunque también tenemos otro tipo de mascotas”. Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, Inegi

El optimismo hacia el futuro sigue siendo un reto: sólo el 55.3% de la población afirmó mirar con buenos ojos lo que viene.

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