Las de hoy | 16 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 16 de julio de 2026

• El Universal: Tras serie de pifias, dieron a EU a piloto de caso Mayo.

El diario señala que ni la FGR ni el Consejo de Seguridad Nacional identificaron que Mauro Alberto Núñez Ojeda, detenido en febrero de 2025, fue el piloto del avión que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. Permaneció seis meses preso en México y posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con otros 25 presuntos delincuentes.

• Reforma: “Desaparece” Pemex 1 de cada 12 barriles.

El periódico afirma que Petróleos Mexicanos presenta inconsistencias en el registro de aproximadamente 138 mil barriles diarios de crudo, equivalentes a uno de cada 12 barriles producidos.

• Milenio Diario: Proyecta la Presidenta condenas de 50 a 70 años para feminicidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para homologar el delito de feminicidio en todo el país. La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión e incorpora 19 agravantes, entre ellas que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, periodista, activista, migrante o persona con discapacidad.

• La Jornada: Combatir el tráfico de drogas en EU, exige Sheinbaum a la DEA.

La presidenta afirmó que Estados Unidos concentra la mayor venta de drogas del mundo y llamó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) a reforzar el combate al tráfico y distribución de estupefacientes en ese país.

• Excélsior: Darán hasta 70 años de prisión por feminicidio.

El diario destaca la iniciativa presidencial para homologar el tipo penal de feminicidio y su investigación a nivel nacional. La propuesta prevé penas de hasta 70 años de prisión y contempla 19 agravantes, entre ellas que la víctima sea activista, migrante o periodista.

• El Financiero: Consumo privado perfila 15 meses al alza.

El indicador oportuno anticipa que el consumo privado mantendrá una tendencia positiva durante mayo y junio, con lo que acumularía 15 meses consecutivos de crecimiento.

• El Economista: Baja contenido estadounidense en los coches hechos en México: USTR.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reportó que el contenido de origen estadounidense en los vehículos ensamblados en México disminuyó de 23.1% en 2017 a 18.3% en 2024.

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