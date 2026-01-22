Enero arranca con aumento del 3.77% en la inflación en 2026: estos productos y servicios son más caros

GENERANDO AUDIO...

La inflación relacionada a frutas y verduras subió un 1.43%. Foto: Cuartoscuro.

La inflación incrementó un 3.77% anual en la primera quincena de enero de este 2026, impactando principalmente a los cigarros y refrescos envasados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la primera quincena del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 143.466. De forma quincenal, refleja un incremento inflacionario del 0.31% con respecto a las últimas dos semanas de diciembre del 2025.

En cambio, en términos anuales, equivale a un aumento del 3.77% en la inflación para la primera quincena enero de este 2026, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

Inflación por productos

De manera específica, la inflación subyacente subió un 4.47% en enero de este 2026, en contraste con enero del año anterior.

La inflación subyacente engloba a las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, igual que a los servicios, incluidos los de vivienda y educación.

Por otra parte, la inflación no subyacente registró un incremento del 1.43%, si se contrasta con enero del 2025.

Este apartado agrupa a los productos agropecuarios, como frutas y verduras; a los pecuarios; a los productos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

Productos y servicios con más aumento de inflación

Cigarrillos (+12.22%)

Refrescos envasados (+3.97%)

Loncherías, fondas, tortillerías y taquerías (+0.75%)

Vivienda propia (+0.18%)

Jitomate (+3.45%)

Electricidad (+0.99%)

Restaurantes y similares (+0.49%)

Limón (+15.21)

Servicio doméstico (+1.28)

Productos para el cabello (+1.75%)

Productos y servicios con inflación a la baja

Transporte aéreo (-27.30%)

Huevo (-3.95%)

Gas doméstico LP (-1.83%)

Taxi (-1.57%)

Servicios turísticos en paquete (-7.52%)

Chile serrano (-10.56%)

Detergentes (-0.81%)

Lechuga y col (-5.97%)

Cebolla (-3.29%)

Otras verduras y legumbres (-2.61%)

Estados con mayor inflación en primera quincena de enero 2026

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Chiapas

Tabasco

Estados con menor inflación

Durango

Baja California Sur

Querétaro

Tlaxcala

Sonora

