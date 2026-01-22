Enero arranca con aumento del 3.77% en la inflación en 2026: estos productos y servicios son más caros
La inflación incrementó un 3.77% anual en la primera quincena de enero de este 2026, impactando principalmente a los cigarros y refrescos envasados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante la primera quincena del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 143.466. De forma quincenal, refleja un incremento inflacionario del 0.31% con respecto a las últimas dos semanas de diciembre del 2025.
En cambio, en términos anuales, equivale a un aumento del 3.77% en la inflación para la primera quincena enero de este 2026, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.
Inflación por productos
De manera específica, la inflación subyacente subió un 4.47% en enero de este 2026, en contraste con enero del año anterior.
La inflación subyacente engloba a las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, igual que a los servicios, incluidos los de vivienda y educación.
Por otra parte, la inflación no subyacente registró un incremento del 1.43%, si se contrasta con enero del 2025.
Este apartado agrupa a los productos agropecuarios, como frutas y verduras; a los pecuarios; a los productos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.
Productos y servicios con más aumento de inflación
- Cigarrillos (+12.22%)
- Refrescos envasados (+3.97%)
- Loncherías, fondas, tortillerías y taquerías (+0.75%)
- Vivienda propia (+0.18%)
- Jitomate (+3.45%)
- Electricidad (+0.99%)
- Restaurantes y similares (+0.49%)
- Limón (+15.21)
- Servicio doméstico (+1.28)
- Productos para el cabello (+1.75%)
Productos y servicios con inflación a la baja
- Transporte aéreo (-27.30%)
- Huevo (-3.95%)
- Gas doméstico LP (-1.83%)
- Taxi (-1.57%)
- Servicios turísticos en paquete (-7.52%)
- Chile serrano (-10.56%)
- Detergentes (-0.81%)
- Lechuga y col (-5.97%)
- Cebolla (-3.29%)
- Otras verduras y legumbres (-2.61%)
Estados con mayor inflación en primera quincena de enero 2026
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
- Chiapas
- Tabasco
Estados con menor inflación
- Durango
- Baja California Sur
- Querétaro
- Tlaxcala
- Sonora