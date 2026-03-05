Abogados se pronuncian por reforma electoral, piden parlamento abierto

GENERANDO AUDIO...

Reforma Electoral fue entregada ayer al Congreso. Foto: Cuartoscuro

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) se pronunció sobre la reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal al Congreso y solicitó que el proyecto sea analizado mediante parlamento abierto, al considerar que la iniciativa fue elaborada de forma unilateral y podría afectar derechos político-electorales.

A través de una carta pública firmada por su presidenta Ana María Kudisch Castelló, el organismo advirtió que la propuesta impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye disposiciones que podrían impactar la libertad de expresión, la equidad electoral y la certeza en los procesos democráticos.

Abogados piden parlamento abierto para discutir la reforma electoral

La Barra Mexicana de Abogados señaló que la reforma electoral requiere una discusión amplia y plural, por lo que solicitó abrir un parlamento abierto con metodología, calendario y reglas verificables.

El organismo planteó que en ese proceso participen autoridades electorales, academia, sociedad civil y organizaciones profesionales, con el objetivo de analizar los alcances de los cambios constitucionales propuestos.

La iniciativa fue enviada por la Presidencia a la Cámara de Diputados, donde inició el proceso legislativo para revisar los artículos constitucionales que el Ejecutivo propone modificar en el sistema electoral mexicano.

Abogados advierten riesgos en libertad de expresión y equidad electoral

En su posicionamiento, la Barra Mexicana sostuvo que el sistema electoral actual es resultado de décadas de acuerdos políticos y reformas democráticas que han permitido la alternancia en el poder.

En contraste —señala el documento—, la reforma electoral del Ejecutivo responde a una visión unilateral que carece de consenso político amplio.

Entre las preocupaciones del organismo destacan disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en campañas, que trasladarían a medios de comunicación y plataformas digitales la responsabilidad de etiquetar contenido electoral modificado con IA, lo que, según advierten, podría generar riesgos para la libertad de expresión.

Representación proporcional y financiamiento a partidos, en el centro del debate

Otro de los puntos señalados por la Barra Mexicana de Abogados es la propuesta de eliminar la representación proporcional en el Senado, así como reducir el financiamiento público a partidos políticos y los tiempos de propaganda en radio y televisión.

De acuerdo con el organismo, estos cambios carecen de un dictamen financiero que sustente su impacto, lo que podría alterar las condiciones de equidad en la competencia electoral.

Los abogados también advirtieron que la reforma plantea procesos electorales más complejos sin prever recursos suficientes para la capacitación de funcionarios de casilla o consejos distritales, lo que podría afectar la integridad y certeza de las elecciones.

Abogados llaman a modificar la iniciativa de reforma electoral

Ante este escenario, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados pidió que la reforma electoral no sea aprobada en sus términos actuales y que cualquier modificación al sistema democrático se construya sobre principios como:

Federalismo

Independencia de autoridades electorales

Legalidad e imparcialidad

Máxima publicidad

Equidad en la contienda

Tutela efectiva de derechos político-electorales

La organización subrayó que ha realizado foros y mesas de discusión en distintas regiones del país, además de revisar estándares internacionales, con el objetivo de promover una reforma que fortalezca elecciones democráticas, competidas y transparentes en México.

