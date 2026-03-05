IMSS actualiza requisitos: usuarios deberán presentar CURP biométrica para estos trámites

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizó los requisitos para realizar trámites presenciales, por lo que ahora los usuarios deberán presentar CURP con datos biométricos o identificación oficial vigente con fotografía. El cambio fue establecido en el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270126/8.P.DIR, publicado el 24 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida forma parte de un proceso de simplificación administrativa y digitalización impulsado junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Las nuevas reglas entrarán en vigor 15 días hábiles después de su publicación.

IMSS exigirá CURP biométrica para identificar a usuarios

De acuerdo con el Anexo Único del acuerdo, quienes realicen trámites presenciales ante el IMSS deberán identificarse con alguno de estos documentos:

CURP con datos biométricos , cuando esté implementada a nivel nacional

, cuando esté implementada a nivel nacional Identificación oficial vigente con fotografía, mientras se activa el sistema biométrico

Además, si el trámite lo realiza un tercero, será obligatorio presentar:

Documento que acredite personalidad jurídica o representación legal

Poderes de administración, dominio o facultades especiales, según corresponda

El IMSS señaló que estos requisitos buscan verificar la identidad de los usuarios y reducir errores administrativos.

Trámites del IMSS que fueron actualizados

El acuerdo también modifica distintos procedimientos relacionados con afiliación, registro patronal y movimientos laborales. Entre los principales trámites actualizados destacan:

Alta patronal e inscripción en riesgos de trabajo (IMSS-02-001)

Registro Patronal Único (IMSS-02-067)

Número Patronal de Identificación Electrónica – NPIE (IMSS-02-042)

Movimientos afiliatorios de trabajadores (IMSS-02-009)

En varios de estos procedimientos será obligatorio presentar la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP), además de formatos oficiales, e.firma, certificados digitales o documentación del centro de trabajo.

CURP biométrica será la identificación oficial nacional

El acuerdo indica que, una vez que se implemente completamente, la CURP con datos biométricos se convertirá en el principal medio de identificación oficial en México, conforme a lo establecido en la Ley General de Población.

Mientras el sistema entra en operación en todo el país, los usuarios podrán seguir utilizando identificaciones oficiales vigentes con fotografía.

El IMSS también informó que continuará solicitando copias simples de documentos, al menos hasta que se implemente por completo el expediente digital dentro del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.