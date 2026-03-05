Alejandro Moreno llama a PAN y MC a formar alianza contra Morena; da 10 razones

GENERANDO AUDIO...

El senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, hizo un llamado público al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) para construir una alianza política rumbo a los próximos procesos electorales y enfrentar a Morena.

El posicionamiento fue difundido este 5 de marzo de 2026 a través de su cuenta en X, donde el dirigente priista publicó un comunicado en el que argumenta que la oposición debe unirse para “defender la democracia” y evitar la división política.

Alejandro Moreno propone alianza opositora para enfrentar a Morena

En el documento, Alejandro Moreno plantea 10 razones para impulsar una alianza entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, al considerar que la fragmentación de la oposición beneficia al partido en el poder.

Las 10 razones son:

Negar alianzas para derrotar a Morena es cerrar los ojos ante la realidad del país Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división sólo beneficia al poder La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y Gobiernos que rindan cuentas

El dirigente del PRI también señaló que rechazar una coalición opositora equivale a ignorar la situación política actual del país.

“Es hora de ponerse de pie por México”

En su publicación en redes sociales, el presidente del PRI acompañó el comunicado con un mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de la oposición.

“¡Es hora de ponerse de pie por México! Ser valientes es levantarse y alzar la voz cuando el poder quiere vernos divididos y de rodillas”, escribió el senador.

El documento también señala que la unidad política es una “obligación moral” cuando la democracia está en riesgo, y que México necesita instituciones fuertes y contrapesos.

El texto concluye con un exhorto directo al PAN y a Movimiento Ciudadano para reflexionar sobre lo que el PRI calificó como una “responsabilidad histórica” frente al país.

De acuerdo con Alejandro Moreno, la oposición debe construir acuerdos y dejar de competir entre sí, con el objetivo de fortalecer el equilibrio político y la rendición de cuentas en México.

