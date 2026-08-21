Infonavit presta hasta $169 mil para remodelar: requisitos y cómo solicitarlo

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Infonavit ofrece hasta 169 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

El Infonavit cuenta con una opción de crédito para quienes buscan remodelar, reparar o mejorar su vivienda sin poner el inmueble como garantía.

El financiamiento permite obtener desde 10 mil 698.67 pesos hasta 169 mil 39.02 pesos, siempre que el monto no supere 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Este crédito puede utilizarse para trabajos que no modifiquen la estructura de la casa, como cambiar pisos, renovar muebles de cocina o baño, pintar, impermeabilizar o mejorar el jardín.

Crédito Infonavit para remodelar: ¿cuánto presta?

El monto disponible depende del saldo que tenga cada derechohabiente en su Subcuenta de Vivienda. El financiamiento tiene una tasa fija que cambia de acuerdo con la cantidad solicitada.

Estas son las condiciones:

Hasta 42 mil 794.69 pesos : tasa de interés fija de 10% anual .

: tasa de interés fija de . Más de 42 mil 794.69 pesos : tasa fija de 11% anual .

: tasa fija de . El plazo puede ser de 1 a 5 años

Para montos mayores, el plazo puede llegar hasta 10 años.

El crédito se otorga de manera individual y la garantía es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, por lo que no es necesario dejar la propiedad como garantía.

Requisitos para solicitar el crédito Infonavit

Para acceder a este financiamiento es necesario cumplir con varias condiciones establecidas por el instituto.

Entre ellas están:

Tener una relación laboral vigente .

. Estar registrado en una Afore y contar con los registros biométricos actualizados.

y contar con los registros biométricos actualizados. Autorizar la consulta al Buró de Crédito .

. No tener actualmente un crédito vigente con Infonavit.

Habitar la vivienda donde se realizarán las mejoras.

El inmueble debe estar a nombre del trabajador, su cónyuge o concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros.

Además, la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años. Para las mujeres, el límite es de 75 años.

¿Cómo solicitar el crédito para remodelar?

El Infonavit señala que los trabajadores pueden consultar el monto al que tienen acceso y conocer los requisitos directamente en Mi Cuenta Infonavit.

El instituto también señala que los trabajadores pueden acceder a más créditos para comprar otra vivienda, adquirir terreno, renovar, reparar, construir o pagar un crédito hipotecario con otro banco, siempre que el financiamiento anterior haya sido pagado correctamente y no haya recibido apoyos por incumplimiento.

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