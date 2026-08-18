Infonavit puede prestar hasta 2.9 millones de pesos en 2026: conoce requisitos y cómo saber cuánto te toca

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Hasta 70 mil pesos extra con Equipa tu casa de Infonavit. Foto: Cuartoscuro

En 2026, las personas trabajadoras afiliadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden acceder a un crédito hipotecario de hasta 2 millones 935 mil 2 pesos, aunque el monto que recibirá cada persona dependerá de su capacidad de pago, historial crediticio y condiciones laborales.

El financiamiento corresponde al Crédito Infonavit tradicional y puede utilizarse para adquirir una vivienda nueva o usada. Para conocer cuánto puede prestar el Instituto en cada caso, es necesario consultar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

¿Cuánto presta Infonavit en 2026?

El monto máximo del Crédito Infonavit tradicional es de 2,935,002.35 pesos.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas derechohabientes puedan obtener esa cantidad. El monto individual se determina mediante un proceso de precalificación, que toma en cuenta la capacidad de pago, el historial crediticio y las condiciones laborales.

Para conocer la cantidad disponible, el trabajador debe ingresar a su cuenta en Mi Cuenta Infonavit y consultar la sección de precalificación y puntos.

El plazo para pagar el financiamiento puede ir de uno hasta 30 años.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito Infonavit?

Para solicitar este financiamiento, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una relación laboral vigente .

. Estar registrado en una Afore .

. Contar con datos biométricos actualizados .

. Autorizar la consulta al Buró de Crédito .

. No tener un crédito vigente con Infonavit.

¿Qué beneficios tiene el Crédito Infonavit?

El financiamiento cuenta con distintas características y opciones para los trabajadores:

Tasa fija durante toda la vida del crédito, de 3.69% a 10.45% .

durante toda la vida del crédito, de . Posibilidad de solicitar el préstamo sin importar el nivel salarial .

. Opción de unir créditos con un cónyuge, familiar o corresidente mediante Unamos Créditos .

. Acceso al programa Equipa tu Casa para remodelar o mejorar la vivienda.

para remodelar o mejorar la vivienda. Beneficios de Hogar a tu Medida para personas con discapacidad.

Además, quienes contrataron su crédito después del 1 de mayo de 2024 ya no pagan cuota de administración.

¿Qué documentos pide Infonavit para comprar una casa?

Entre la documentación básica para tramitar el crédito se encuentra:

Solicitud de inscripción de crédito

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Constancia de situación fiscal

Comprobante de domicilio

Estado de cuenta bancario con CLABE

Avalúo de la vivienda

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”

Dependiendo del tipo de crédito, también pueden solicitarse documentos adicionales relacionados con el cónyuge, familiar o vendedor del inmueble.

¿Puedo pedir otro crédito Infonavit si ya utilicé uno?

Sí. El Instituto permite acceder a nuevos financiamientos para comprar otra vivienda, adquirir un terreno, construir, remodelar o pagar una hipoteca bancaria.

Para acceder a otro financiamiento, el crédito anterior no debe haber registrado incumplimientos ni apoyos por quebranto.

¿Cómo saber cuánto me presta Infonavit?

El monto exacto que puede recibir cada trabajador se consulta directamente en su cuenta personal de Mi Cuenta Infonavit.

Ahí se muestra la precalificación, el monto disponible y los requisitos específicos para iniciar el trámite.

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