¿Ahorraste en el Infonavit? Así puedes consultar cuánto dinero tienes en tu Subcuenta de Vivienda

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Infonavit permite consultar saldo de ahorro. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores que cotizan ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuentan con un ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda, recurso que puede utilizarse para adquirir una casa o recuperarse al momento de la jubilación, dependiendo de cada caso.

Si no sabes cuánto dinero tienes acumulado, el Instituto informó que es posible consultar el saldo y los movimientos de manera sencilla a través de sus plataformas digitales.

¿Cómo consultar tu ahorro en Infonavit?

Para conocer el monto disponible en tu Subcuenta de Vivienda, el Infonavit recomienda ingresar a Mi Cuenta Infonavit, utilizar la Aplicación Móvil Infonavit o acudir a un Quiosco de Autoservicio.

Una vez dentro del sistema, debes descargar tu Resumen de Movimientos, documento que muestra el detalle de las aportaciones realizadas por tus empleadores y el saldo acumulado desde la primera aportación registrada.

De acuerdo con el Instituto, esta información permite a los trabajadores mantenerse informados sobre su patrimonio y verificar que las aportaciones patronales se reflejen correctamente en su cuenta.

¿Quiénes pueden retirar el ahorro de Infonavit?

Las personas que cuentan con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS pueden solicitar la devolución de su ahorro a través del Infonavit o de su Afore, según el régimen de pensión que les corresponda.

El Instituto señala que, una vez aprobada la solicitud, el depósito del saldo puede realizarse en un plazo de hasta 10 días hábiles.

Asimismo, los beneficiarios legales de una persona fallecida también pueden solicitar la devolución del ahorro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

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