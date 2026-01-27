Informalidad laboral crece y se mantiene como problema estructural: Pablo Álvarez Icaza

| 13:44 | Redacción | Uno TV

La informalidad laboral continúa creciendo en México y se mantiene como un fenómeno estructural, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por incentivar la formalización del empleo. Así lo explicó, en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, el analista económico y catedrático universitario Pablo Álvarez Icaza Longoria, con base en cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el especialista, desde que el Inegi comenzó a medir este indicador en 2005, la tasa de informalidad —incluyendo el sector agropecuario— se ha mantenido entre 53 y 61%. En diciembre de 2025, la informalidad alcanzó 54.6%, frente al 53.7% registrado un año antes.

Álvarez Icaza señaló que la tendencia al alza comenzó en agosto de 2024 y se ha mantenido de forma constante. Con cifras ajustadas estacionalmente, la informalidad llegó a 55.1% en diciembre. Sin el sector agropecuario, el indicador se ubica en 29.2%, aunque también con una tendencia creciente.

El analista explicó que la informalidad resulta atractiva tanto para trabajadores como para empresas debido a la alta carga fiscal, que incluye impuestos federales, locales y cuotas de seguridad social. Además, destacó que en el gobierno es común el uso de contratos por honorarios, lo que deja a miles de trabajadores sin prestaciones ni relación laboral formal.

