Exportaciones de México crecen 7.6% en 2025, pero caen envíos petroleros

GENERANDO AUDIO...

Exportaciones de petróleo caen mientras el resto crece. Fotos: Reuters

Las exportaciones de México registraron un crecimiento anual de 7.6% en 2025, de acuerdo con el informe de la Balanza Comercial de Mercancías de México, publicado por el Inegi el 27 de enero de 2026. El valor total de las exportaciones alcanzó 664 mil 837 millones de dólares, impulsado por el desempeño de las exportaciones no petroleras, que aumentaron 9.3%, mientras que las exportaciones petroleras mostraron una caída anual de 26.4%.

Durante diciembre de 2025, las exportaciones totales sumaron 60 mil 651 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 17.2%. Este avance se explicó por el crecimiento de 19.5% en las exportaciones no petroleras, en contraste con una disminución de 32.9% en las petroleras.

Fuerte caída en exportaciones petroleras

Las exportaciones petroleras alcanzaron en diciembre de 2025 un valor de 1 mil 522 millones de dólares. Este monto se integró por 839 millones de dólares en ventas de petróleo crudo y 683 millones de dólares en otros productos petroleros. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 56.26 dólares por barril, menor al de noviembre de 2025 y al de diciembre de 2024.

El volumen de crudo exportado fue de 481 mil barriles diarios, cifra inferior a los 597 mil barriles diarios de noviembre de 2025 y a los 902 mil barriles diarios registrados en diciembre de 2024. Para todo 2025, el volumen promedio de exportación de crudo se ubicó en 658 mil barriles diarios, por debajo de los 861 mil barriles diarios de 2024.

Exportaciones no petroleras impulsan el comercio exterior

Las exportaciones no petroleras sumaron 643 mil 592 millones de dólares en 2025. En diciembre, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.9% anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo avanzaron 28.0%. Del total de exportaciones no petroleras, 83.7% tuvo como destino Estados Unidos.

Dentro de este rubro, las exportaciones manufactureras alcanzaron 55 mil 615 millones de dólares en diciembre de 2025, con un crecimiento anual de 20.6%. Los principales aumentos se observaron en:

Maquinaria y equipo especial para industrias diversas

Productos de la minerometalurgia

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos

Equipo profesional y científico

Las exportaciones automotrices crecieron 0.8% anual en diciembre, resultado de una disminución en los envíos a Estados Unidos y un aumento en las ventas a otros mercados.

Retroceso en exportaciones agropecuarias

Las exportaciones agropecuarias y pesqueras registraron en diciembre de 2025 un valor de 1 mil 877 millones de dólares, lo que implicó una caída anual de 12.7%. Las mayores disminuciones se observaron en:

Fresas frescas

Cebollas y ajos

Jitomate

Ganado vacuno

Aguacate

En contraste, las exportaciones de frutas y frutos comestibles mostraron un incremento anual de 10.9%. Por su parte, las exportaciones extractivas se ubicaron en 1 mil 637 millones de dólares, con un crecimiento anual de 36.4%.

Importaciones también aumentan en 2025

Las importaciones de México sumaron 664 mil 066 millones de dólares en 2025, un aumento anual de 4.4%. En diciembre, las importaciones alcanzaron 58 mil 221 millones de dólares, con un crecimiento anual de 16.7%.

Por tipo de bien, en diciembre de 2025:

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 25.3%

crecieron Las importaciones de bienes intermedios aumentaron 17.3%

aumentaron Las importaciones de bienes de capital registraron una disminución anual de 0.6%

Superávit de la balanza comercial en 2025

La balanza comercial de México cerró 2025 con un superávit de 771 millones de dólares, en contraste con el déficit de 18 mil 541 millones de dólares registrado en 2024. En diciembre de 2025, el superávit fue de 2 mil 430 millones de dólares, impulsado por el aumento del superávit en productos no petroleros y una ampliación del déficit en productos petroleros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento