TOP de países donde más se paga en efectivo: México está en la lista
Todavía en este siglo XXI, pagar con tarjeta o celular no es una opción en buena parte del mundo. El Cash Index 2025 revela que en varios países el efectivo sigue siendo indispensable para gastos cotidianos como transporte, comida o mercados. México aparece entre los países con mayor uso de efectivo, por encima de economías como Brasil o Estados Unidos, lo que pone sobre la mesa el tema de pagos digitales e inclusión financiera.
México: 8 de cada 10 pagos, en efectivo
De acuerdo con el índice, México registra un uso de efectivo del 80%, una cifra elevada frente a otros países de América Latina y muy lejos de economías con mayor digitalización.
De acuerdo con el IMCO, en México, 4 de cada 5 personas usan efectivo en sus transacciones diarias. Las brechas en pagos digitales limitan la competitividad y el acceso a servicios financieros formales.
En la práctica, esto significa que en gran parte del país el efectivo sigue siendo clave para taxis, propinas, pequeños comercios, mercados y restaurantes, tanto para locales como para turistas.
Países donde más se paga en efectivo
El ranking muestra que el uso de dinero físico sigue dominando en regiones de Asia, África y América Latina.
Top de países con mayor uso de efectivo (Cash Index 2025):
|País
|Uso de efectivo
|Myanmar
|98%
|Etiopía
|95%
|Gambia
|95%
|Albania
|90%
|Camboya
|90%
|Laos
|90%
|Jamaica
|80%
|México
|80%
|Egipto
|80%
|Colombia
|70%
América Latina: efectivo sigue mandando
Además de México, otros países de la región destacan por su alto uso de efectivo:
- Jamaica: 80%
- Colombia: 70%
- Argentina: 70%
- Perú: 60%
- Chile: 60%
En contraste, Brasil registra apenas 22%, mientras que Estados Unidos aparece con 16%, reflejando una adopción mucho mayor de pagos electrónicos.
Lugares con más pagos digitales
El índice también evidencia una fuerte diferencia con países nórdicos y economías altamente digitalizadas:
- Suecia: 14%
- Dinamarca: 12%
- Noruega: 10%
- Australia: 10%
En estos países, el efectivo es casi nulo y muchos comercios ya operan sin aceptar billetes o monedas.
¿Por qué importa el alto uso de efectivo?
Especialistas señalan que una alta dependencia del efectivo suele estar asociada con:
- Menor acceso a servicios financieros formales
- Mayor informalidad
- Menor trazabilidad en las transacciones
En el caso de México, el dato refleja una brecha importante en la adopción de pagos digitales, especialmente fuera de grandes ciudades.
