TOP de países donde más se paga en efectivo: México está en la lista

Todavía en este siglo XXI, pagar con tarjeta o celular no es una opción en buena parte del mundo. El Cash Index 2025 revela que en varios países el efectivo sigue siendo indispensable para gastos cotidianos como transporte, comida o mercados. México aparece entre los países con mayor uso de efectivo, por encima de economías como Brasil o Estados Unidos, lo que pone sobre la mesa el tema de pagos digitales e inclusión financiera.

México: 8 de cada 10 pagos, en efectivo

De acuerdo con el índice, México registra un uso de efectivo del 80%, una cifra elevada frente a otros países de América Latina y muy lejos de economías con mayor digitalización.

De acuerdo con el IMCO, en México, 4 de cada 5 personas usan efectivo en sus transacciones diarias. Las brechas en pagos digitales limitan la competitividad y el acceso a servicios financieros formales.

En la práctica, esto significa que en gran parte del país el efectivo sigue siendo clave para taxis, propinas, pequeños comercios, mercados y restaurantes, tanto para locales como para turistas.

Países donde más se paga en efectivo

El ranking muestra que el uso de dinero físico sigue dominando en regiones de Asia, África y América Latina.

Top de países con mayor uso de efectivo (Cash Index 2025):

País Uso de efectivo Myanmar 98% Etiopía 95% Gambia 95% Albania 90% Camboya 90% Laos 90% Jamaica 80% México 80% Egipto 80% Colombia 70%

América Latina: efectivo sigue mandando

Además de México, otros países de la región destacan por su alto uso de efectivo:

Jamaica: 80%

80% Colombia: 70%

70% Argentina: 70%

70% Perú: 60%

60% Chile: 60%

En contraste, Brasil registra apenas 22%, mientras que Estados Unidos aparece con 16%, reflejando una adopción mucho mayor de pagos electrónicos.

Lugares con más pagos digitales

El índice también evidencia una fuerte diferencia con países nórdicos y economías altamente digitalizadas:

Suecia: 14%

14% Dinamarca: 12%

12% Noruega: 10%

10% Australia: 10%

En estos países, el efectivo es casi nulo y muchos comercios ya operan sin aceptar billetes o monedas.

¿Por qué importa el alto uso de efectivo?

Especialistas señalan que una alta dependencia del efectivo suele estar asociada con:

Menor acceso a servicios financieros formales

Mayor informalidad

Menor trazabilidad en las transacciones

En el caso de México, el dato refleja una brecha importante en la adopción de pagos digitales, especialmente fuera de grandes ciudades.

