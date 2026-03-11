Embajador de Irán agradece a México postura ante conflicto y pide condenar ataques de EE. UU. e Israel

GENERANDO AUDIO...

Embajador de Irán en México agradece postura ante el conflicto. Foto: Cuartoscuro

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, agradeció al Gobierno mexicano su postura frente al conflicto bélico en Medio Oriente. Además, pidió a la comunidad internacional condenar los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, iniciados el pasado 28 de febrero.

“Yo le agradezco mucho al Gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha tenido muy buen posicionamiento, le agradezco mucho. Al parlamento, la Cámara de Diputados de México, que el día de hoy pusieron un minuto de silencio por los muertos del ataque de la escuela, y también a la Cámara de Senadores que pusieron un minuto de silencio”, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México

Durante una conferencia, el diplomático afirmó que Irán no ha iniciado agresiones y sostuvo que el desenlace del conflicto depende de quienes comenzaron las hostilidades.

“Nosotros no agredimos a nadie y nunca permitimos que nadie haga una agresión a nosotros. Él lo inició, el termino de esta guerra también está en manos de él”, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México

El diplomático aseguró que el Gobierno de su país ha garantizado la salida de los mexicanos en territorio de conflicto.

“En este caso, los mexicanos que están en Medio Oriente y en Irán regularmente no tenían acceso a vuelos porque está cerrado todo el espacio aéreo. Nosotros le dijimos a la cancillería de México que nosotros podemos facilitar el camino para todos los mexicanos para que se haga el proceso de repatriación a México, con abrir las fronteras”, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México

Embajador sugiere que Irán juegue el Mundial en México

Debido al conflicto con el gobierno de Donald Trump, Abolfazl Pasandideh externó su deseo de que los partidos de la selección iraní en el Mundial de futbol se reubiquen en México y no se lleven a cabo en Estados Unidos.

“En este caso, sobre la cuestión del Mundial que nos preguntó, yo no tomo la decisión, en este caso, los delegados de la Secretaría de deportes de nuestro país lo toma, como es una cuestión nacional, ellos son los que toman decisiones, pero por interés personal y por gusto nos gustaría que sea en México”, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México

