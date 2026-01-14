Extorsión asfixia a empresas: Coparmex revela delitos que más golpean al sector

GENERANDO AUDIO...

Asalto a transportes. Foto: Cuartoscuro

Las empresas mexicanas continúan bajo el asedio de la inseguridad, con niveles sostenidos desde 2018, y enfrentan, principalmente, delitos como el robo de mercancías en tránsito, la extorsión o cobro de piso y el robo de vehículos, revelan los resultados de la encuesta Data Coparmex con corte al primer semestre del 2025.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, detalló que una de cada dos empresas afiliadas ha sufrido algún delito.

“El 46.8% de los socios Coparmex encuestados fue víctima de al menos un delito… una de cada dos empresas socias de Coparmex fue víctima de un delito… lo más alarmante es que nuestras cifras indican que esta realidad se ha mantenido así desde que iniciamos la medición en el 2018”, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex

Extorsión, el delito que asfixia a las MiPyMEs

El delito de extorsión es el que más afecta a micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 70% de los empleos del país.

“Destaca el aumento de la extorsión en el que 17.3% de las empresas reportan haber sufrido este delito y de ellas 68.8% señala que fue de tipo telefónico… Es el delito de extorsión, el delito que mata a las Mipymes, el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex.

Ante esto, el sector empresarial reconoció el esfuerzo de combatir este flagelo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

“El país necesitaba un marco jurídico homogéneo, con sanciones claras y herramientas efectivas que permitan desarticular las redes que operan al margen de la ley que condicionan la vida económica de miles de comunidades”, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex.

Costos, corrupción y confianza empresarial

El sector empresarial gasta en promedio hasta el 20% de sus ingresos adicionales para protegerse de la delincuencia.

Además, el sector enfrenta actos de corrupción que lo golpean.

“Cuatro de cada 10 empresas, el equivalente al 40.2% reporta haber enfrentado, al menos, un acto de corrupción en el último año, destaca que los mayores actos de corrupción se presentan a nivel municipal 62.2% y estatal 57.8 %, siendo estos los órdenes de gobierno que más interactúan con las empresas”, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex.

Ante este panorama, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la confianza empresarial está marcada por la incertidumbre económica, la inseguridad y el contexto político de reformas como la judicial.

“Sólo el 39.5 % de las empresas considera que es buen momento para invertir, es una cifra similar a los niveles que experimentamos durante la pandemia”, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.